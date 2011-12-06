Глава Владивостока Игорь Пушкарев встанет грудью на защиту интересов горожан

Проблема точечной застройки существует во многих городах, но во Владивостоке она особенно обострена из-за ограниченности свободных земельных участков. «Компания-застройщик хорошая, она строит современные дома, но возводить их на внутриквартальной территории нельзя, - отрезал первый зампред правительства РФ. – Во Владивостоке вообще нет дворов, люди живут, как воробьи на ветке, между домами ни места нет, ни воздуха». И тут же предложил идею, как прийти к соломонову решению. "Надо предложить застройщику другой хороший участок земли под строительства, но только не за счет стеснения людей и отъема у детей спортивных площадок», - сказал Игорь Шувалов. Он посоветовал мэру Владивостока «грудью стоять» против точечной застройки немногочисленных городских двориков.