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Хабаровский губернатор вмешался в конфликт вокруг порта Ванино

6 декабря 2011, 16:30
Заседание совета директоров ОАО «Ванинский морской торговый порт» отложено после вмешательства губернатора Вячеслава ШПОРТА.

Борьба за контроль над ОАО «Ванинский морской торговый порт» продолжается. Назначенное на 5 декабря заседание совета директоров, на котором предполагалось рассмотреть вопросы о смене председателя совета и гендиректора порта, отложено после вмешательства губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА.

Сейчас компанию возглавляет Альфир БОГУДИНОВ, совет директоров - советник руководителя Росимущества Анатолий ПАЩЕНКО. На заседании в ноябре совет директоров порта рассмотрел программы развития порта на 2012-2015 гг., разработанные нынешним гендиректором и его оппонентом Дмитрием ЛИСИНЫМ (представляет En+ Group Олега ДЕРИПАСКИ), и поддержал предложения представителя En+.

1 декабря состоялась встреча работников порта с губернатором. «Работники порта выразили озабоченность сложившейся ситуацией вокруг порта, подогреваемой профсоюзом докеров, члены которого составляют менее 2% от численности всего трудового коллектива. На встрече с губернатором портовики подтвердили, что отправляли письмо на имя МЕДВЕДЕВА Д.А. и ПУТИНА В.В. и обратились с просьбой поддержать трудовой коллектив», - говорится в сообщении пресс-службы порта.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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