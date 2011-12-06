Хабаровский губернатор вмешался в конфликт вокруг порта Ванино

1 декабря состоялась встреча работников порта с губернатором. «Работники порта выразили озабоченность сложившейся ситуацией вокруг порта, подогреваемой профсоюзом докеров, члены которого составляют менее 2% от численности всего трудового коллектива. На встрече с губернатором портовики подтвердили, что отправляли письмо на имя МЕДВЕДЕВА Д.А. и ПУТИНА В.В. и обратились с просьбой поддержать трудовой коллектив», - говорится в сообщении пресс-службы порта.