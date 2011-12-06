Хабаровский губернатор вмешался в конфликт вокруг порта Ванино

Борьба за контроль над ОАО «Ванинский морской торговый порт» продолжается. Назначенное на 5 декабря заседание совета директоров, на котором предполагалось рассмотреть вопросы о смене председателя совета и гендиректора порта, отложено после вмешательства губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА.
Сейчас компанию возглавляет Альфир БОГУДИНОВ, совет директоров - советник руководителя Росимущества Анатолий ПАЩЕНКО. На заседании в ноябре совет директоров порта рассмотрел программы развития порта на 2012-2015 гг., разработанные нынешним гендиректором и его оппонентом Дмитрием ЛИСИНЫМ (представляет En+ Group Олега ДЕРИПАСКИ), и поддержал предложения представителя En+.
1 декабря состоялась встреча работников порта с губернатором. «Работники порта выразили озабоченность сложившейся ситуацией вокруг порта, подогреваемой профсоюзом докеров, члены которого составляют менее 2% от численности всего трудового коллектива. На встрече с губернатором портовики подтвердили, что отправляли письмо на имя МЕДВЕДЕВА Д.А. и ПУТИНА В.В. и обратились с просьбой поддержать трудовой коллектив», - говорится в сообщении пресс-службы порта.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".