Китайские компании купаются в прибыли

К ведущим предприятиям Поднебесной относятся те, чей годовой доход от основной деятельности составляет 20 млн юаней ($3,17 млн) и больше. Однако их темпы роста прибыли замедляются. У государственных предприятий этот показатель увеличился на 16,6% в годовом выражении. У предприятий коллективной собственности - на 33%, а у акционерных компаний - на 30,3%. Предприятия с участием иностранного капитала и предприятий с сянганскими, аомэньскими и тайваньскими инвестициями увеличили прибыль на 11,6%, частные хозяйства - на 44,3%.