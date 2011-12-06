Китайцы требуют 1,5 млн кв. км русской земли

Российское посольство в Китае решило открыть свой микроблог на популярном сайте «Сина», аналоге американского Twitter, сообщает «Великая Эпоха».
1 декабря россияне поприветствовали китайских блогеров: «Здравствуйте! Это посольство России в Китае! Сегодня мы открыли микроблог, добро пожаловать, обратите на нас внимание!»
Новый блог стал первым и единственным официальным представительством России в Китае, где простые китайские граждане могут свободно высказать все, что думают без ограничений. Оказалось, китайцам есть что сказать.
Буквально через несколько часов на сайте появилось около тысячи сообщений негативного характера в адрес России. Такого оборота ни модераторы, ни тем более дипломаты не ожидали от «китайских братьев навек».
В сообщениях китайские друзья требовали, чтобы Россия вернула проданные ей «предателем Китая» бывшим генеральным секретарем Цзян Цзэминем «исконно китайские» земли, которыми они считают остров Сахалин, «внешний северо-восток», «внешнюю Монголию» и земли к востоку от озера Балхаш, всего 1,5 млн кв.км земли.
Но самым причудливым стали сообщения китайских граждан, требовавших, чтобы Россия забрала назад «своего сына» — коммунистическую партию. Кроме того, многие китайцы обвиняли Россию во всех бедах, которые принес стране коммунистический режим.Спустя некоторое время все негативные комментарии бесследно исчезли, а вместо них появились приветствия и поздравления «большому брату» от «братьев навек».
Эта история так бы и осталась малоизвестной, если бы удалённые комментарии не успели перейти на многие другие интернет-форумы на заграничных серверах.Newsland.ru.