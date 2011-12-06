Китайцы требуют 1,5 млн кв. км русской земли

Но самым причудливым стали сообщения китайских граждан, требовавших, чтобы Россия забрала назад «своего сына» — коммунистическую партию. Кроме того, многие китайцы обвиняли Россию во всех бедах, которые принес стране коммунистический режим.Спустя некоторое время все негативные комментарии бесследно исчезли, а вместо них появились приветствия и поздравления «большому брату» от «братьев навек».