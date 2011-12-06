Малые инновационные предприятия Приморья ждут импульс для развития

– К сожалению, не определены приоритетные сферы для реализации инновационных проектов, технологий и решений и еще не выработана система создания единого банка данных инновационных проектов, что значительно сможет упростить процесс их внедрения в производство. Большинство наших МИП не располагают производственными площадями и техническим оборудованием. В этой связи актуальной задачей является развитие системы бизнес–инкубаторов для инновационных компаний, где они могли бы арендовать помещения с приоритетным правом по льготным тарифам, – отметил в своем вступительном докладе начальник отдела развития малых инновационных предприятий Инженерной школы ДВФУ Николай МАРФЕНКО.