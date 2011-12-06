«Мегафон» вернул лидерство по чистым подключениям

«Мегафон» в октябре вернул себе лидерство по чистым подключениям в России, которое в сентябре уступил «Вымпелкому». На долю «Мегафона» пришлось 59% чистых подключений, а абонентская база компании в РФ выросла до 60,4 млн с 59,7 млн, говорится в отчете исследовательской компании AC&M Consulting. «Вымпелком» получил 26% чистых подключений, увеличив количество абонентов до 57,1 млн с 56,8 млн. Абонентская база Tele2 выросла до 20,5 млн с 20,4 млн (9% новых подключений). ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) восьмой месяц подряд продемонстрировало отток, снизив количество пользователей до 69,6 млн с 70,1 млн. Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».