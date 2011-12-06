zr.media
ГлавноеВсе новости

«Мегафон» вернул лидерство по чистым подключениям

6 декабря 2011, 21:30
«Мегафон» в октябре вернул себе лидерство по чистым подключениям в России, которое в сентябре уступил «Вымпелкому».
Сюжет
Связь

«Мегафон» в октябре вернул себе лидерство по чистым подключениям в России, которое в сентябре уступил «Вымпелкому». На долю «Мегафона» пришлось 59% чистых подключений, а абонентская база компании в РФ выросла до 60,4 млн с 59,7 млн, говорится в отчете исследовательской компании AC&M Consulting. «Вымпелком» получил 26% чистых подключений, увеличив количество абонентов до 57,1 млн с 56,8 млн. Абонентская база Tele2 выросла до 20,5 млн с 20,4 млн (9% новых подключений). ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) восьмой месяц подряд продемонстрировало отток, снизив количество пользователей до 69,6 млн с 70,1 млн. Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».

#Новости#Связь#Дальний Восток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56