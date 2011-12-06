МТС: Гнаться за абонентами бессмысленно

- Уже достаточно давно по голосовой связи ARPU, как минимум, остается стабильным. У МТС на Дальнем Востоке с начала 2011 года рост доходов от услуг голосовой связи составил порядка 5-10% в зависимости от региона. Другое дело, что абоненты сотовых операторов в России разговаривают гораздо меньше пользователей в других странах, в среднем около 300 минут ежемесячно, против 500 минут на Западе. И хотя потенциал роста MOU очень большой, люди просто не могут позволить себе тратить больше денег на мобильную связь, а значит, эластичность спроса в этом сегменте и стремление к низким ценам очень большие. Поэтому МТС сейчас вообще не проводит репрайсингов, даже по мелким параметрам услуг. Для нас сейчас актуально не изменение цены, а продажа дополнительных услуг, создание дополнительной стоимости продукта. Прежде всего, это, конечно, мобильная передача данных - а для этого надо увеличивать проникновение смартфонов и устройств, направленных на передачу данных. Опыт пользования владельцев смартфона и обыкновенного телефона отличается радикально, и мы хотим, чтобы на протяжении следующих трех лет смартфон полностью вытеснил с рынка обыкновенные телефоны. Мы, например, в этом году уже вывели смартфон на платформе Android с ценой в районе $100, чтобы реально сделать этот продукт массовым.