МТС: Гнаться за абонентами бессмысленно

Игорь ЕГОРОВ возглавил филиал МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири два месяца назад.
В интервью «ЗР» менеджер рассказал о стратегии компании в Приморье, о миграции голосовой связи и о том, выдержит ли сеть наплыв гостей саммита АТЭС.
- Игорь Альфридович, в течение этого года о своих приобретениях на Дальнем Востоке объявили «Вымпелком» (ОАО «Новая телефонная компания», НТК) и «Мегафон» (ООО «Находка Телеком»). От МТС подобных новостей пока не поступало. Не осталось интересных активов или покупка активов не вписывается в стратегию развития компании на Дальнем Востоке?
- Сегодня купить готового успешного оператора в регионе зачастую оказывается выгоднее по сравнению со строительством сети с нуля. При этом, учитывая, что МТС сейчас развивается как интегрированный оператор всех телеком-услуг, нам интересны региональные компании в сегменте фиксированного бизнеса, предоставляющие доступ в Интернет, услуги телефонии, кабельного телевидения. И в этой области мы ведем активную M&A-деятельность по всей стране - только за последний год МТС приобрела ведущих региональных операторов в Алтайском крае, Курганской области, в Новосибирске, Туле, Пензе. Последний пример - покупка в Татарстане крупнейшего кабельного провайдера ТВТ. На Дальнем Востоке в рамках сделки по «Комстару» (МТС купила 51% акций «Комстара» за 39,14 млрд рублей в октябре 2009 года. - «ЗР») мы получили две компании, оказывающие услуги ШПД в Комсомольске-на-Амуре и Петропавловске-Камчатском. Но мы, конечно, продолжаем смотреть на приморский рынок. Нам традиционно интересны лидеры региональных рынков, которые вписываются в стратегию развития нашей компании.
- Как в последнее время у МТС меняется ARPU (англ. Average revenue per user, средняя выручка на одного пользователя)? Можно ли говорить о том, что тратить на связь стали меньше?
- Уже достаточно давно по голосовой связи ARPU, как минимум, остается стабильным. У МТС на Дальнем Востоке с начала 2011 года рост доходов от услуг голосовой связи составил порядка 5-10% в зависимости от региона. Другое дело, что абоненты сотовых операторов в России разговаривают гораздо меньше пользователей в других странах, в среднем около 300 минут ежемесячно, против 500 минут на Западе. И хотя потенциал роста MOU очень большой, люди просто не могут позволить себе тратить больше денег на мобильную связь, а значит, эластичность спроса в этом сегменте и стремление к низким ценам очень большие. Поэтому МТС сейчас вообще не проводит репрайсингов, даже по мелким параметрам услуг. Для нас сейчас актуально не изменение цены, а продажа дополнительных услуг, создание дополнительной стоимости продукта. Прежде всего, это, конечно, мобильная передача данных - а для этого надо увеличивать проникновение смартфонов и устройств, направленных на передачу данных. Опыт пользования владельцев смартфона и обыкновенного телефона отличается радикально, и мы хотим, чтобы на протяжении следующих трех лет смартфон полностью вытеснил с рынка обыкновенные телефоны. Мы, например, в этом году уже вывели смартфон на платформе Android с ценой в районе $100, чтобы реально сделать этот продукт массовым.
- Не секрет, что все большая часть трафика в сетях мобильной связи приходится на передачу данных. Люди, стремясь сэкономить, все активнее пользуют VoIP-сервисами вроде Skype. Как вы к этому готовитесь, ведь рано или поздно это наверняка произойдет?
- В России уже действуют несколько VoIP-сервисов, но они остаются очень нишевыми сервисами, для массового потребителя недостатками стали низкое качество связи при использовании IP-телефонии и неудобство устройств - ноутбук или планшет неудобно постоянно носить с собой.VoIP-сервисы сейчас не оказывают заметного влияния на голосовой трафик, и рост MOU (англ. Minutes of Use - показатель количества минут, использованных абонентом на услуги голосовой передачи данных) наших абонентов это косвенно подтверждает. Тем не менее у нас уже сейчас существуют технологии, которые позволяют тарифицировать интернет-трафик по-разному, только пока мы не видим необходимости в их использовании.
Для меня как директора филиала для поддержания рентабельности бизнеса основной задачей является развитие новых сервисов. Я отдаю себе отчет в том, что рост будущей доходности - это не столько голосовая связь, сколько дата-трафик и все, что с ним связано. Это касается и корпоративных предложений, таких как FMC (англ. Fixed Mobile Convergence - которое позволяет создать единую сеть офисных и мобильных телефонов с общим планом короткой нумерации), VPN (англ. Virtual Private Network - обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети, например, Интернет) и масса других сервисов, которые востребованы бизнесом.
В связи с этим мы предоставляем сервис передачи данных - это касается прежде всего безлимитных предложений. И на модеме, когда абонент использует только сим-карту для передачи данных связи с интернетом, и на телефоне. Сейчас в первую очередь генератором интернет-трафика служат смартфоны и другие аппараты, «заточенные» именно под Интернет. Поэтому этим клиентам мы предлагаем востребованный с их стороны сервис.
- Для клиента не последнюю роль играет скорость передачи данных. Что делается в этом направлении?
- Средние скорости передачи данных увеличились в 5 раз, с примерно 500 Кбит/с до 2-2,5 Мбит/с. Мало того, благодаря применению технологий HSPA (англ. High Speed Packet Access - высокоскоростная пакетная передача данных) и HSPA+ сегодня можно увидеть в самом Владивостоке и в других городах Приморья скорости до порядка 12-15 Мбит/с. Мы усиленно развиваем собственную транспортную сеть и планируем, что до конца 2011 года более 70% базовых станций третьего поколения будут подключены по IP-технологии, что еще больше увеличит скорости передачи данных в сети МТС. Следующий скачок в качестве передачи данных мы ожидаем после запуска собственной магистральной транспортной сети на участке Москва - Владивосток, который ожидается в I квартале 2012 года.
- Вы можете оценить долю МТС на рынке сотовой связи Приморья?
- Согласно публичным данным J'son & Partners Consulting (ведущая международная консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках телекоммуникаций), а они приводятся уже с учетом приобретения «Вымпелкомом» НТК, мы занимаем первое место среди операторов по количеству абонентов и выручке (J'son & Partners Consulting оценивает показатели только «большой тройки», без учета «Ростелекома» и других компаний - «ЗР»). Это чуть более 35%. Другое дело, что при уровне проникновения свыше 100%, который мы наблюдаем сейчас, гнаться за этим процентом бессмысленно. Мы ориентируемся на качество привлекаемой абонентской базы.
- Не совсем приятный вопрос. Некоторое время назад, когда МТС начала модернизацию сети и у клиентов компании возникли вопросы по качеству связи, администрация Владивостока заявила о прекращении сотрудничества с вашей компанией. Согласитесь, серьезный удар по имиджу?
- Это текущий вопрос бизнеса. Даже если вы делаете ремонт в квартире, некоторые бытовые трудности и неудобства неизбежны, зато потом мы имеете возможность наслаждаться повышенным удобством. А здесь мы провели крупнейшую модернизацию сети компании, которая позволила МТС вывести сеть в Приморье на качественно новый уровень, сделать реальный «скачок» в будущее и по уровню качества голосовой связи, и скоростей передачи данных. Уверен, позитивные результаты нашего «ремонта» абоненты, в том числе и администрация Владивостока, обязательно оценят. На сегодняшний день у МТС остается действующий контракт с администрацией Владивостока, при этом у них появился и второй оператор (НТК. – «ЗР»). Но наши контакты с мэрией Владивостока не ограничиваются только SIM-картами для служебной связи. Мы развиваем множество других проектов, среди которых - предоставление Wi-Fi доступа, обеспечение Интернетом детей-инвалидов и т.д.
- Во время проведения во Владивостоке саммита АТЭС в краевом центре ожидается, минимум, 10 тыс. гостей. Выдержит ли местная сеть такой наплыв клиентов?
- В том числе и по этой причине мы за год до проведения саммита пошли на масштабную модернизацию нашей сети в регионе. Вместе с новыми объектами - гринфилдами - с весны по осень нынешнего года в Приморье появилось свыше 1000 новейших базовых станций. В целом она уже завершена, и мы можем говорить, что качество сети во Владивостоке в настоящее время лучше, чем было когда-либо. Сейчас мы усиленно развиваем собственную транспортную сеть и планируем, что до конца 2011 года около 70% базовых станций «третьего поколения» будут подключены по IP-технологии. В комплексе эти работы позволяют нам расширить емкость сети, увеличить скорость передачи данных, сделать покрытие более качественным. При этом для более качественного покрытия объектов саммита мы планируем дополнительно построить более 25 базовых станций. Это касается обеспечения связи на острове Русском, вдоль автомобильной дороги от нового аэропорта через Де-Фриз до Русского, трассы от Седанки до бухты Тихой, покрытия у нового международного терминала аэропорта Владивосток.
- У МТС есть проблемы по номерной емкости сети в Приморье?
- Наверное, по этой части мы находимся в лучшем положении, чем наши коллеги по рынку. У нас никогда не было проблем по этой части в прошлом. Напомню, что мы первые начали предоставлять прямые городские номера во Владивостоке. Для нас это крайне важно, так как у ряда клиентов наличие городского номера остается точкой выбора оператора. В настоящем у нас тоже нет проблем с нумерацией, как с федеральными, так и с городскими номерами. Более того, у нас существует плановый цикл заказа нумерации.
- «Ростелеком» начинает предоставлять услуги мобильной связи под единым брендом. Вы опасаетесь конкуренции со стороны этого игрока?
- Мы являемся лидерами по доходам и числу абонентов в сегменте сотовой связи как в масштабах Приморья, так и в целом по Дальнему Востоку и всегда с интересом наблюдаем за любыми изменениями на рынке. Появление в регионе нового федерального бренда, бесспорно, послужит для нас стимулом к развитию и сделает работу интереснее и креативнее.
- Какой у вас телефон? Тариф?
- Сам пользуюсь iPhone 4, тарифный план - стандартный тариф для сотрудников МТС. При этом, на самом деле, у меня несколько SIM-карт, которые использую не только для разговоров, но и для работы в Сети с помощью iPad и модема.
Досье "ЗР"
Игорь Альфридович Егоров родился 28 апреля 1968 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, получил степень МВА. В компании МТС работает с 2003 года. Занимал руководящие посты в филиалах МТС в Иркутской области, Забайкальском крае, работал директором по маркетингу, коммерческим директором по работе с розничным рынком филиала МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. В октябре 2011 года назначен директором МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Женат, двое детей.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».