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На развитие внутреннего туризма в Приморье выделается 480 млн рублей

6 декабря 2011, 17:48
Представители туристических фирм обсудили новую краевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Приморском крае в 2011-2016 гг.».
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Туризм

Представители туристических фирм Приморья обсудили новую краевую целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Приморском крае в 2011-2016 годах».

Программа разработана по инициативе губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА и предусматривает предоставление субсидий организациям, которые работают в сфере внутреннего и въездного туризма, возмещение части затрат по кредитам и лизинговым платежам на инфраструктурные проекты, а также предоставление бюджетных инвестиций на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры.

По словам директора департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгения МАРКИНА, на развитие внутреннего и въездного туризма в Приморье в ближайшие годы будет выделено 480 миллионов рублей. По оценкам специалистов, реализация программы к 2016 году позволит в два раза увеличить вклад туризма в ВРП края.

- Нам нужно кардинально развернуть туристический поток, который сейчас больше направлен на выезд за пределы Приморья. Уверен, что это выполнимая задача, если мы создадим хорошие условия для туристов в нашем крае, - считает принимавший участие в обсуждении вице-губернатор Игорь УЛЕЙСКИЙ.

Целевая программа дает возможность туристическим компаниям быть не просто посредниками по продаже туристических пакетов, но и активно расширять направления работы. Пока из 230 приморских туристических компаний только единицы имеют свои базы отдыха.

Администрация Приморского края готова поддержать бизнес-проекты, направленные на создание туристической инфраструктуры. Участвовать в программе смогут фирмы, которые начнут строительство серьезных курортов, отелей, баз отдыха. Будет оказываться поддержка реальной бизнес-инициативе, чтобы у туристических компаний края возникла заинтересованность в развитии внутреннего и въездного туризма.

Во время встречи также был затронут вопрос о необходимости создания единого туристического интернет-портала Приморья, где будут представлены разнообразные краевые туристические программы и услуги.

Сегодня многие страны мира проявляют большую заинтересованность к Приморскому краю. Проведение саммита АТЭС в 2012 году, в том числе, даст возможность показать туристический потенциал Приморья и привлечь сюда иностранных туристов.

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".

#Новости#Туризм#Приморье#Бизнес
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