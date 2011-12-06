На развитие внутреннего туризма в Приморье выделается 480 млн рублей

По словам директора департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгения МАРКИНА, на развитие внутреннего и въездного туризма в Приморье в ближайшие годы будет выделено 480 миллионов рублей. По оценкам специалистов, реализация программы к 2016 году позволит в два раза увеличить вклад туризма в ВРП края.