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Находкинский моррыбпорт отказался от самостоятельной переработки грузов, кроме леса

6 декабря 2011, 21:00
ОАО «Находкинский морской рыбный порт» по итогам 9 месяцев 2011 года получило 29,752 млн рублей чистой прибыли.

ОАО «Находкинский морской рыбный порт» по итогам 9 месяцев 2011 года получило 29,752 млн рублей чистой прибыли, что в 13,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время выручка сократилась на 26,15%, до 229,953 млн рублей.

В компании отмечают, что сокращение выручки вызвано снижением объемов переработки лесных грузов и отказом от самостоятельной переработки грузов, кроме лесных, с последующей сдачей арендаторам в аренду площадей и механизмов, ранее используемых на их переработке. Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».

#Новости#Приморье#Бизнес
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