Находкинский моррыбпорт отказался от самостоятельной переработки грузов, кроме леса

ОАО «Находкинский морской рыбный порт» по итогам 9 месяцев 2011 года получило 29,752 млн рублей чистой прибыли, что в 13,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время выручка сократилась на 26,15%, до 229,953 млн рублей.