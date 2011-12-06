Насколько реальна китайская промзона "Дальний Восток"?

Безусловно, для сельской территории это является высоким показателем, считает эксперт по Китаю, старший консультант московской компании «Ирекс-групп» Сергей СТУПЧЕНКО. «Вообще Приморье, особенно его южная часть, превращается сегодня в огромную стройку, - отмечает эксперт. – Происходит это не без участия китайцев. Что и понятно: до границы с КНР – считанные километры. Партнерам из Поднебесной выгодно создавать подобные предприятия у себя под боком. При этом их не пугает, что отдачу они получат в долгосрочной перспективе».