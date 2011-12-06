Новый год обогатит ретейлеров

«Наши ожидания по поводу новогодних акций самые позитивные. Думаю, в этом году в праздничный и предпраздничный период ретейл меньше денег явно не заработает. А, может, даже больше. Ведь слухи о кризисе влияют на покупательский спрос – люди начинают наслаждаться моментом и тратить деньги на себя любимых, пока толщина кошелька им это еще позволяет», – делится мнением Татьяна ШАХУНОВА, PR–директор магазина бижутерии KRISTI в «СБС Мегамолл». По ее словам, ретейл в торговых центрах имеет сезонность, и если летом – спад, то осенне–зимний период, наоборот, самый прибыльный. «В нашем секторе на новогодние праздники обычно приходится от 20% до 30% годовых продаж. В этом году ожидаем цифры примерно в этом же диапазоне», – добавляет Татьяна Шахунова.