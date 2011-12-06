Общине староверов в Приморcком крае передана новая сельскохозяйственная техника

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря, ZRPRESS. 3 декабря во Владивостоке старообрядческой общине села Дерсу Красноармейского района Приморья торжественно передана новая сельскохозяйственная техника.
Община получила во владение трактор с отвалом и двухосной телегой, который был приобретен ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания». Свою просьбу помочь техникой староверы озвучили Владимиру Путину в ходе его последнего визита в Приморский край. Ключи от универсально-пропашного трактора «Беларусь МТЗ-82.1» представителям общины вручил первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов.
«Наша компания выступает проводником государственной политики, направленной на социально-экономическое развитие регионов Дальнего Востока путем модернизации энергетической инфраструктуры, – отметил генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко. – Результаты нашего труда способствуют улучшению качества жизни всех дальневосточников. Это большая ответственная задача, выполнять которую для нас очень важно и почетно. И, конечно, мы не смогли остаться равнодушными к проблеме целого поселения наших соотечественников, вернувшихся в Приморье – на свою родину. Поэтому я искренне рад, что передаваемая жителям Дерсу техника станет серьезным подспорьем в хозяйстве общины».
По окончании торжественной церемонии генеральный директор ОАО «ДВЭУК» передал главе старообрядческой общины Федору Килину и его сыну Алексею подарочный сертификат и документы на технику, сообщает Александр Хамицевич, пресс-секретарь ОАО «ДВЭУК».
«Трактор – это первое дело для нас. Спасибо всем, что помогли. Теперь легче трудиться станет, земли больше вспашем и засеем. А излишки урожая будем продавать. Может быть, и здесь, во Владивостоке», – сказал Федор Килин.
По словам Игоря Джурко, компания и дальше намерена поддерживать старообрядческую общину: уже определен список дополнительной техники, необходимой жителям Дерсу.
Напомним, первые представители общины староверов из Латинской Америки прибыли на свою историческую родину – приморское село Дерсу – в 2009 году. Поселение отвечает всем требованиям жизненного уклада старообрядческой общины, обусловленного необходимостью обособленного проживания и наличия пахотных земель и реки. В настоящее время в нем проживают 11 староверов (семь взрослых и четыре ребенка в возрасте от пяти до 14 лет).
Досье: ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» является лидером в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие электроэнергетического комплекса Дальнего Востока. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления ряда АО-энерго, в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2009-2010 гг. составила 13,4 млрд рублей. На период до 2015 г. объем государственных инвестиций в развитие объектов энергетики Дальнего Востока, находящихся под управлением ОАО «ДВЭУК», запланирован в объеме свыше 100 млрд рублей. Акционерный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 21,6 млрд рублей.