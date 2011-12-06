Общине староверов в Приморcком крае передана новая сельскохозяйственная техника

Напомним, первые представители общины староверов из Латинской Америки прибыли на свою историческую родину – приморское село Дерсу – в 2009 году. Поселение отвечает всем требованиям жизненного уклада старообрядческой общины, обусловленного необходимостью обособленного проживания и наличия пахотных земель и реки. В настоящее время в нем проживают 11 староверов (семь взрослых и четыре ребенка в возрасте от пяти до 14 лет).