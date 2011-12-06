Открыт новый детский сад в районе Снеговая Падь во Владивостоке

В "Светлячке" все сделано в соответствии с нормами СанПиНа и по самым современным стандартам. Три этажа, в уровне второго - прогулочные террасы, каких раньше никогда не строили, на первом - в группах для самых маленьких - теплые полы. В санузлах - специальная ростовая сантехника, в спортивном зале - детские тренажеры. В наличии бассейн, где с детьми будет заниматься инструктор по плаванию. Продублирована и "фишка" первого детского сада - большие витражные окна в группах. Благодаря такой планировке в помещения попадает намного больше дневного света.