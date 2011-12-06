Отток денежных средств из России продолжается

Однако если к потерям страновых фондов добавить вывод средств из глобальных и региональных фондов EM, то сумма получается более внушительной. С этой точки зрения, потери рынка акций за прошлую неделю сократились до $137 млн (0,3%) с $319 млн (0,7%), зафиксированных в предыдущую неделю. Таким образом, с начала текущего года потери российских страновых фондов, а также объем погашений, связанных с перераспределением средств в рамках фондов EM, в общей сложности составили $1,68 млрд, или 3,6% активов под управлением.