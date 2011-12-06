Пишите Деду Морозу или ждите письма от него

Письмо от Деда Мороза стоит 120 рублей по России и 200 рублей – при отправке за рубеж, подарок вместе с поздравлением от Деда Мороза - от 480 до 1500 рублей. Вот только предлагаемые почтой подарки, с которыми можно ознакомиться на вышеуказанном сайте, довольно банальны. Все эти гоночные машинки и игрушки-пищалки, гораздо дешевле можно приобрести в любом магазине игрушек и на местном китайском рынке.