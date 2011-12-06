Пишите Деду Морозу или ждите письма от него

С 1 декабря Почта России начала рассылку поздравлений и подарков адресатам сезонной услуги «Поздравление от Деда Мороза». Кроме традиционного письма от главного новогоднего персонажа, почтовики предлагают несколько вариантов подарков – от наборов игрушек и книжек до компьютерных и настольных игр.
Подарки от Деда Мороза пересылаются адресату заказными бандеролями 1-го класса, а письма от сказочного дедушки – заказными письмами.
Оформить заказ на «Поздравление от Деда Мороза» можно до 23 декабря, заполнив специальный бланк в любом почтовом отделении или на сайте http://pozdrav.russianpost.ru и оплатив услугу, стоимость которой зависит от выбранного набора и региона доставки.
Письмо от Деда Мороза стоит 120 рублей по России и 200 рублей – при отправке за рубеж, подарок вместе с поздравлением от Деда Мороза - от 480 до 1500 рублей. Вот только предлагаемые почтой подарки, с которыми можно ознакомиться на вышеуказанном сайте, довольно банальны. Все эти гоночные машинки и игрушки-пищалки, гораздо дешевле можно приобрести в любом магазине игрушек и на местном китайском рынке.
Более предпочтительно, на взгляд автора, воспользоваться услугами «Почты Деда Мороза», расположенной в старинном русском городе Великий Устюг.
За свою богатую историю, необычайно привлекательный архитектурный облик и красоту окружающей природы этот город объявлен родиной Деда Мороза.
Официальный почтовый адрес российского сказочного Дедушки: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза. Сюда приходит корреспонденция со всех уголков мира. Отсюда же рассылаются Новогодние и Рождественские поздравления и подарки.
Заполнив специальный бланк заказа на сайте «Почты Деда Мороза» (http://www.pochta-dm.ru) и оплатив квитанцию, смело можете ожидать прихода письма в почтовое отделение. Полученное послание будет оформлено на красочном фирменном бланке, с печатью Деда Мороза и самым настоящим штемпелем почтового отделения Великого Устюга на конверте из прочной «лесной» крафт-бумаги.
Текст письма подбирается и размещается на выбранном бланке в соответствии с возрастом получателя. В содержание письма может быть включен индивидуальный текст или пожелание, указанное в примечании к письму.
Цена письма от Деда Мороза - 100 рублей. Стоимость подарков – от 110 до 1000 рублей. Это симпатичные «бабушкины» куклы, диски с песнями и сказками от Дедушки Мороза, оригинальные поделки из дерева, бересты, вязаные шарфы, шапки и варежки с новогодней символикой и многое другое, что, вряд ли найдешь на прилавках магазинов.
Проект, который реализуется через отделения связи Почты России, к «Почте Деда Мороза» в Великом Устюге никакого отношения не имеет.
Светлана СМИРНОВА, "Золотой Рог".