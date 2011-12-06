«Приамурский диалог» состоялся в Биробиджане

В Биробиджане прошел первый областной экономический форум «Приамурский диалог». Участие в нем принял полпред Президента в ДФО Виктор ИШАЕВ, отметив, что уже в ближайшие годы в результате реализации инвестиционных проектов в области появится около 4 тысяч новых рабочих мест, ВРП вырастет на 21 млрд рублей, а также увеличатся налоговые поступления в бюджет.