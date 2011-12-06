Приморские экопроекты нашли признание в Австрии

«Солнечные» экодома профессора кафедры Архитектуры и градостроительства ДВФУ, среди которых международное жюри особо выделило индивидуальные экодома массового строительства Solar-5 и Solar-K, были номинированы на приз в категории Earth (Земля). В этом году в конкурсе, завоевавшем всемирное признание, участвовало более 800 экологических проектов из 101 страны мира.