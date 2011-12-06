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Приморские экопроекты нашли признание в Австрии

6 декабря 2011, 21:00
Приморский архитектор Павел КАЗАНЦЕВ получил престижную европейскую награду в области экологии – ENERGY GLOBE AWARD.

Приморский архитектор Павел КАЗАНЦЕВ получил престижную европейскую награду в области экологии – ENERGY GLOBE AWARD.

«Солнечные» экодома профессора кафедры Архитектуры и градостроительства ДВФУ, среди которых международное жюри особо выделило индивидуальные экодома массового строительства Solar-5 и Solar-K, были номинированы на приз в категории Earth (Земля). В этом году в конкурсе, завоевавшем всемирное признание, участвовало более 800 экологических проектов из 101 страны мира.

Победители в пяти конкурсных категориях были названы на торжественной церемонии награждения 25 ноября, прошедшей в международном выставочном центре в австрийском городе Вельс. При этом присутствовали представители 50 стран мира, федеральные министры Австрийской республики, политики и бизнесмены.

За всю историю награждений ENERGY GLOBE AWARD с 1999 г. Россия оказалась удостоена такой награды второй раз.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».

#Новости#Кадровый вопрос#Приморье#Рынки
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