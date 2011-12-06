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Приморские медики обеспокоены новой системой оплаты труда

6 декабря 2011, 21:01
Причина – прогнозируемое ухудшение материального положения медработников.

Новая система оплаты труда медиков вызвала серьезное беспокойство медицинской общественности. Причина – прогнозируемое ухудшение материального положения медработников.

В течение недели во Владивостоке прошли несколько совещаний на эту тему с участием профсоюзного актива медиков, главных врачей и представителей краевой власти. Главные претензии профсоюзов касались надбавок за медицинский стаж и доплат за звание. Документы, определяющие переход на новую систему оплаты труда, лишали работников здравоохранения постоянной надбавки за звание и медицинский стаж. Учитывая, что размер доплаты доходил до 80% от оклада, это означало бы существенное уменьшение зарплаты. Более того, некорректная формулировка оставляла без доплат тех работников отрасли, которые поменяли место жительства и зарабатывали свой медицинский стаж не в Приморье, а в других субъектах РФ.

В результате консультаций, инициированных профсоюзами, было принято решение, которое должно успокоить медиков. Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН принял решение внести изменения в постановления, которые определяют переход на новую систему оплаты труда работников госучреждений Приморья. Таким образом, медики будут каждый месяц получать обязательные надбавки за стаж — от 30 до 80 процентов к окладу и доплаты за звание – до 20%.

#Новости#Кадровый вопрос#Владивосток#Общество
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