Приморские медики обеспокоены новой системой оплаты труда

В течение недели во Владивостоке прошли несколько совещаний на эту тему с участием профсоюзного актива медиков, главных врачей и представителей краевой власти. Главные претензии профсоюзов касались надбавок за медицинский стаж и доплат за звание. Документы, определяющие переход на новую систему оплаты труда, лишали работников здравоохранения постоянной надбавки за звание и медицинский стаж. Учитывая, что размер доплаты доходил до 80% от оклада, это означало бы существенное уменьшение зарплаты. Более того, некорректная формулировка оставляла без доплат тех работников отрасли, которые поменяли место жительства и зарабатывали свой медицинский стаж не в Приморье, а в других субъектах РФ.