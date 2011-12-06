«Приморский кондитер» открывает новые магазины

В просторном торговом зале представлен полный ассортимент фабрики, а также более 60 видов новогодних подарков для детей и взрослых. Здесь есть все, что душе угодно: подарки маленькие и большие, в традиционной картонной упаковке и в упаковке «мягкая игрушка», с вложениями игрушек и развивающих игр и экономичные наборы без дополнительных вложений. Для взрослых есть подарочные наборы шоколадных конфет с ликером, орехами, фруктами и множеством других разнообразных начинок.