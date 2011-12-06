Приморский сельхозкооператив получил инвестиционный кредит в Сбербанке

Генеральный директор ООО СХПК «Эридан» Лемка ХАШИЕВА рассказала, что проект по развитию фермерского хозяйства созрел давно. Однако долгое время не получалось приобрести необходимое количество скота. Кстати, сегодня в хозяйстве Лемки Мухарбековны уже есть более 400 коров. Лемка Хашиева надеется, что приобретение еще 550 голов позволит фермерскому хозяйству выбиться в лидеры по производству молока и мяса в Уссурийском районе. С учетом расширения хозяйства, штат его сотрудников будет увеличен практически вдвое.