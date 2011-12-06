zr.media
ГлавноеВсе новости

Пряники и торты подорожали

6 декабря 2011, 21:00
На российском рынке мучных кондитерских изделий очередной рост цен.

На российском рынке мучных кондитерских изделий очередной рост цен. По данным маркетингового исследования «Рынок мучных кондитерских изделий-2011», подготовленного компанией Intesco Research Group, изменившийся спрос на мучную кондитерскую продукцию обеспечил новый рост цен.

В 2011 году по сравнению с предыдущим годом розничные цены продолжали медленно увеличиваться. В сентябре средняя розничная цена на печенье возросла до 90,7 рублей за кг, на пряники она поднялась до 80,1 рублей/кг, на кексы и рулеты составила 158,0 рублей/кг и на торты она достигла 276,3 рублей/кг.

#Новости#Дальний Восток#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56