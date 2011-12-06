Ректор ДВФУ считает, что административный персонал должен обслуживать профессора

Наряду со значительными позитивными изменениями ректор отметил и негативные моменты, с которыми пришлось столкнуться на первых этапах работы вуза. «Административно-управленческая структура вуза пока не является оптимальной, и мы серьезно работаем над ее оптимизацией, - говорит Владимир Миклушевский. – Пока есть дублирование функций, не всегда правильно разделены полномочия между ректоратом и Школой. Административный процесс осложняется тем, что под крышей ДВФУ объединились 4 корпоративных культуры, из которых сегодня нужно сформировать одну. Для этого мы создали комиссию по административной реформе. Я возглавляю ее лично. И план ее работы расписан по месяцам. За декабрь мы планируем «расшить» все узкие административные процессы, которые вызывают наибольшие затруднения у людей. За весенний семестр мы должны внедрить систему, которую мы называем Смарт-кампусом, и перейти на электронный документооборот. Кроме этого, мы намерены внедрять систему оценки для административно-управленческого персонала. Я считаю, что главный человек в вузе, помимо студента, - это профессор. И все остальные должны его обслуживать. С весны мы вводим систему, которая будет основываться на стандартах оказания тех или иных услуг. Кто будет эти стандарты нарушать, будет наказан рублем за неэффективную работу». Елена АРДАЛЬЯНОВА.