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Рейдеры пришли на Сахалин

6 декабря 2011, 17:05
В октябре началась проверка МВД самой известной сахалинской рыбокомпании «Тунайча».

В октябре началась проверка МВД самой известной сахалинской рыбокомпании «Тунайча», причем по инициативе ее создателя и теперь уже бывшего собственника Анатолия ФИЛИППОВА. Он обвиняет своих инвесторов, ставших партнерами семейного бизнеса в 2009 году, в рейдерском захвате компании и нанесении ей ущерба в 400-500 млн руб.

В посткризисный период Анатолий Филиппов привлек инвесторов для покупки мелких рыбных компаний острова и создания холдинга под 50% доли ООО «Компания «Тунайча» и через год оказался без холдинга, с 24% доли в ООО и уволенным. Сегодня создатель известной товарной марки, которая за 20 лет стала известной далеко за пределами Дальнего Востока, подает иски в арбитражный суд по поводу подтасовки фактов и мошенничества, чтобы восстановить свои права.

Юрий РОГОВ.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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