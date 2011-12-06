Рейдеры пришли на Сахалин

В посткризисный период Анатолий Филиппов привлек инвесторов для покупки мелких рыбных компаний острова и создания холдинга под 50% доли ООО «Компания «Тунайча» и через год оказался без холдинга, с 24% доли в ООО и уволенным. Сегодня создатель известной товарной марки, которая за 20 лет стала известной далеко за пределами Дальнего Востока, подает иски в арбитражный суд по поводу подтасовки фактов и мошенничества, чтобы восстановить свои права.