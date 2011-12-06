Рейдеры пришли на Сахалин

В октябре началась проверка МВД самой известной сахалинской рыбокомпании «Тунайча», причем по инициативе ее создателя и теперь уже бывшего собственника Анатолия ФИЛИППОВА. Он обвиняет своих инвесторов, ставших партнерами семейного бизнеса в 2009 году, в рейдерском захвате компании и нанесении ей ущерба в 400-500 млн руб.
В посткризисный период Анатолий Филиппов привлек инвесторов для покупки мелких рыбных компаний острова и создания холдинга под 50% доли ООО «Компания «Тунайча» и через год оказался без холдинга, с 24% доли в ООО и уволенным. Сегодня создатель известной товарной марки, которая за 20 лет стала известной далеко за пределами Дальнего Востока, подает иски в арбитражный суд по поводу подтасовки фактов и мошенничества, чтобы восстановить свои права.
Юрий РОГОВ.