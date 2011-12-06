«Ростелеком» начал ребрендинг сотовых активов

Сейчас «Ростелеком» работает сразу в двух мобильных стандартах - GSM и CDMA. Кроме того, у него есть лицензии на мобильную передачу данных в 39 регионах - там «Ростелеком» планирует строить сети четвертого поколения (4G) в стандарте LTE. А до конца 2011 г. он намерен выкупить у своего крупнейшего акционера - холдинга «Связьинвест» - группу операторов «Скай линк». Это добавит ему действующие CDMA-сети в 36 регионах плюс лицензии на частоты для CDMA еще в 33-х, для GSM - в 45-ти и для UMTS (самая распространенная 3G-технология) - в 73-х (во многих регионах лицензии накладываются друг на друга).