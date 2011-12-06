Руководитель Приморского отделения ФСФР: Реальный контроль не упускаем

- Не совсем так, региональное отделение осуществляет только функции по надзору, все остальное - сфера деятельности ФСФР России. При этом контроль над кредитными кооперативами осуществляют саморегулируемые организации (СРО), в которые обязаны вступить все кредитные кооперативы. ФСФР России отвечает за кредитные кооперативы с численностью участников свыше 5 тыс. человек, но на Дальнем Востоке к таковым относится лишь один кооператив, зарегистрированный в Хабаровске. Кстати, в регионе нет ни одного СРО. По нашим данным, большинство кредитных кооперативов Приморья вступило в СРО, зарегистрированную в Смоленске. Сейчас мы отслеживаем, вступил ли тот или иной кооператив в СРО, так как в противном случае в течение трех месяцев он должен быть ликвидирован. Мало того, до вступления в СРО, кредитный кооператив не имеет права привлекать средства и выдавать кредиты.