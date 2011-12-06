Руководитель Приморского отделения ФСФР: Реальный контроль не упускаем

15 лет назад Приморское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ныне Федеральная служба по финансовым рынкам, ФСФР России) возглавил Максим АНИСКЕВИЧ. Именно под его руководством в крае создавалась эффективная система контроля за финансовым рынком, формировались благоприятные условия и удобная инфраструктура для работы на рынке.
В этом году полномочия регионального отделения ФСФР России в ДФО были расширены за счет новых участников рынка. О том, чем занимается сегодня отделение и почему за 15 лет юрист Анискевич не сменил место работы, Максим Николаевич рассказал «ЗР».
- В результате произошедшей реорганизации ФСФР России выделена часть функции от министерства финансов - это функции по регулированию и надзору за деятельностью страховых организаций, кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций (юридическое лицо, зарегистрированное в реестре микрофинансовых организаций и имеющее право не только на предоставление микрозаймов, каждый из которых в сумме не превышает 1 млн рублей, но и на привлечение денежных средств в виде кредитов, займов, взносов и пожертвований). Теперь это функционал регионального отделения?
- Не совсем так, региональное отделение осуществляет только функции по надзору, все остальное - сфера деятельности ФСФР России. При этом контроль над кредитными кооперативами осуществляют саморегулируемые организации (СРО), в которые обязаны вступить все кредитные кооперативы. ФСФР России отвечает за кредитные кооперативы с численностью участников свыше 5 тыс. человек, но на Дальнем Востоке к таковым относится лишь один кооператив, зарегистрированный в Хабаровске. Кстати, в регионе нет ни одного СРО. По нашим данным, большинство кредитных кооперативов Приморья вступило в СРО, зарегистрированную в Смоленске. Сейчас мы отслеживаем, вступил ли тот или иной кооператив в СРО, так как в противном случае в течение трех месяцев он должен быть ликвидирован. Мало того, до вступления в СРО, кредитный кооператив не имеет права привлекать средства и выдавать кредиты.
Пока мы обобщаем информацию по новому направлению, составляем реестры. Думаю, в начале следующего года мы получим полную картину и, не хочу пугать, но начнем работать с кооперативами более плотно. Дело ведь не только в самих кооперативах, но прежде всего в организациях, которые под них маскируются. Проблема также в продолжающих действовать финансовых пирамидах, в отношении которых также необходимо навести порядок. Кампанию по выявлению нечистоплотных участников рынка мы ведем совместно с антимонопольной службой, так как в этом случае очень важно вовремя пресечь недобросовестную рекламу.
- Функции ФСФР России расширили, полномочий прибавили, значит, на отделение ложится дополнительная нагрузка. Вам хватит собственных ресурсов?
- Вы правы, нагрузка на действующих сотрудников РО увеличилась. Конечно, с расширением зоны деятельности нам увеличена штатная численность, но пока только за счет работников территориальных страховых инспекций (раньше страховой рынок находился в компетенции Федеральной службы страхового надзора - «ЗР»). Поэтому по другим направлениям обходимся своими силами, но ждем помощи ФСФР России, которая рассматривает возможность расширения штатов.
Нам постоянно нужны специалисты, но лучшие из них в настоящее время заняты в частном секторе. Увы, но федеральная госслужба не может предложить условия, сравнимые с бизнесом. Переманить готового специалиста на госслужбу с финансового рынка практически невозможно. Нам, к примеру, очень нужны юристы. Специалист с опытом работы на зарплату в 12-15 тыс. рублей, конечно же, не пойдет. Даже вчерашний выпускник вуза оценивает себя по зарплате очень высоко. И это при том что работа в ФСФР достаточно сложная. Поэтому, как показывает практика, именно мы выступаем кузницей кадров для бизнеса. Подготовленные нами специалисты ценятся на рынке достаточно высоко.
- Все мы помним, что в конце 90-х Владивосток считался едва ли не вторым финансовым центром России после Москвы. Увы, но сегодня в списке брокерских компаний я нашел только одну с местной «пропиской» - ООО «Интек Финанс». Это объективный процесс?
- Конечно. Главная причина - наши доморощенные брокеры и дилеры потянулись за финансовыми потоками, которые плавно перетекли в Москву. И в этом нет ничего плохого. Кстати, не совсем верно, что эти специалисты были подготовлены в Приморье, они скорее получали здесь первую практику, ведь Советский Союз не готовил брокеров. Первыми финансистами становились выпускники экономических вузов, люди, пришедшие из армии. Например, одна из самых известных местных компаний «БроКо» была основана двумя офицерами, ушедшими в запас.
Вторая причина - емкость рынка. Есть закономерность, и мы четко ее видим, - привязка финансовой активности к количеству населения. Чем меньше людей - тем меньше хозяйственных субъектов. Дальний Восток с его громадной территорией и малым человеческим ресурсом, с небольшим количеством акционерных обществ, эмитирующих ценные бумаги, конечно же, никогда не будет финансово активным как центр России. К примеру, АО на Дальнем Востоке зарегистрировано в 3 раза меньше, чем в Сибири. В общем, если на регион приходится около 5% населения России, значит, и эмитентов не может быть больше. Очень четкая пропорция.
Третий аспект - структурный. Дело в том, что сегодня основную финансовую скрипку в регионе играют не брокеры и дилеры, а банки. Те же профучастники, только с другой организационно-правовой формой. В этом наш рынок похож на немецкую модель.
Таким образом, оценивая финансовый рынок, следует смотреть в первую очередь на его обороты. С этих позиций на Дальнем Востоке картина практически не изменилась - оборот сделок на рынке как составлял 0,16% от российского, так и остался.
- Одним из показателей деловой активности в регионе служит количество регистрируемых выпусков ценных бумаг. Как в этом плане выглядит Дальний Восток?
- Средний бизнес сегодня регистрирует в основном ООО. ФСФР же отслеживает бизнес только тогда, когда он имеет форму ОАО или ЗАО. Новых ОАО регистрируется очень мало, ЗАО - чуть больше, но не так как в предыдущие годы. Это тенденция, свидетельствующая о том, что интенсивность корпоративных отношений в регионе в последние годы идет на спад.
- Максим Николаевич, признайтесь, сменить место работы не думали?
- Отвечу словами барона Мюнхгаузена (улыбается.) «Разве можно устать от любимой работы?». На самом деле, я думаю, что все дело в особенности характера. Главное, что я ощущаю свою востребованность на этом месте работы (за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу указом президента РФ от 17 июля 2007 года Максим Анискевич награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - «ЗР»).
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".