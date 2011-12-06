«РусГидро» укрепилась в «РАО ЭС Востока»

«На настоящий момент у меня несколько задумок и проектов. Но, честно говоря, мое искреннее желание сейчас - немного передохнуть. Работа на Дальнем Востоке очень энергозатратная. Здесь и разница во времени, и длительные перелеты, и особенности энергетического комплекса. Все это не давало мне расслабиться ни на секунду в течение последних трех лет. Есть, правда всему этому компенсация - я ухожу с чистой совестью. Конечно, не удалось разрешить все проблемы энергетики Дальнего Востока. Но состояние энергосистемы ощутимо улучшилось, по сравнению с периодом до того, как компанией-оператором стало «РАО ЭС Востока». А значит, эти три года я прожил не зря», - говорится в заявлении. Ранее предполагалось, что Иван Благодырь на некоторое время останется в структуре энергохолдинга.