В Приморье начал работу современный свинокомплекс

- Когда мы говорим, что Приморский край – это перспективный край, тогда, если выходить за рамки просто красивых слов, надо более конкретно обрисовывать эти перспективы. Эти перспективы, на мой взгляд, лежат в четырех отраслях: это сельское хозяйство, транспорт и порты, рыбная отрасль и, может быть, туризм. Все остальное не имеет таких очевидных преимуществ по сравнению с другими регионами. Приморье у нас хоть и не житница, но тем не менее на наших полях, на которых 15 лет ничего не было, мы сейчас сою, кукурузу собираем, и эти культуры дают неплохой урожай. Сейчас необходимы зернохранилища, нужно все оптимизировать и в местах концентрации строить свои элеваторы. У нас сейчас есть проект элеватора на 45 тыс. тонн, но пока не можем говорить о сроках его строительства. Зерно - не такой уж дорогой продукт, и расходы на логистику и их оптимизация имеют критическое значение. Если будет соответствующая инфраструктура, то у Приморского края появится и экспортная перспектива. Мы особенно остро ощутили эту проблему, когда приступили к первым поставкам своей продукции на экспорт. В этом году мы заключили два контракта на поставку 3,5 тыс. тонн кукурузы в Южную Корею и в начале декабря судно с первой партией уже отправили к нашим партнерам. Там очень высокие требования к качеству, но мне удалось убедить наших корейских партнеров, что наша кукуруза не хуже американской. Сейчас мы сталкиваемся с массой проблем: сложная логистическая цепочка - нет зернового терминала, приходится все грузить в контейнеры, что накладывает большие расходы, непростая система сертификации, принятая в РФ, плюс отсутствие подобного экспортного опыта не только у бизнеса, но и у государственных органов. Можно сказать, вместе «прокладываем дорогу». Но нам сейчас все же важно проложить эту дорогу. Три крупнейших в мире импортера кукурузы – Япония, Корея и Тайвань – все рядом. Если у нас получится выйти со своей кукурузой на эти рынки, если проходим по качеству продукции, будем конкурентоспособны по цене, то можно заявлять о создании большого регионального проекта и даже более того, проекта на уровне федерального округа по развитию производства и экспорта кукурузы на рынки стран АТР. Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».