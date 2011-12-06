В Приморье начал работу современный свинокомплекс

Гостей саммита АТЭС Приморский край может накормить высококачественным мясом от местных производителей. В крае начал работу первый свинокомплекс, соответствующий всем мировым стандартам.
Современный свинокомплекс в Спасском районе, отстроенный в рекордно короткие сроки, стал первым этапом в реализации масштабного сельскохозяйственного проекта нового приморского агрохолдинга, созданного Инвестиционной Группой «МИГ». Буквально за несколько месяцев в чистом поле были возведены производственные сооружения, оборудованные в соответствии с европейскими стандартами. Это первое в Приморье предприятие, рассчитанное на производство мяса свинины мирового качества в промышленных масштабах.
- Мы начали строительство свинокомплекса в селе Прохоры Спасского района в мае 2011 фактически с нуля, на этом месте не было абсолютно ничего, - говорит президент Инвестиционной Группы «МИГ» Станислав ЕРМОЛЕНКО, - и уже осенью открыли первую очередь. В сентябре были завезены 590 голов породистых свиней из российского нуклеуса компании ТОПИГС. Конечно, пока это небольшой комплекс, его проектная мощность 12 тыс. голов в год. Но мы решили начать с этого объема, чтобы в дальнейшем поэтапно увеличивать производство.
Согласно производственному плану в феврале следующего года мы ожидаем первый приплод, а в июле рассчитываем выйти на полную мощность, т. е. еженедельно с откорма на убой будет уходить около 230 голов свиней. В следующем году мы планируем на этом же месте начать строительство второй и третьей очередей, каждая из которых рассчитана на такую же мощность.
Все коммуникации: трансформаторная подстанция, котельная, станция по водоподготовке были спроектированы и выполнены в соответствии с потребностями всех трех очередей.
Производственная мощность убойного цеха также рассчитана на весь объем производства.
В общей сложности у нас будет агломерация в 36 тыс. голов. В дальнейшем мы планируем строить большие свинокомплексы по 100 тыс. голов. В проекте «АГРОХОЛДИНГ» планы у нас довольно амбициозные, мы каждый год хотим увеличивать производство двукратно».
Столь масштабный проект, в который уже инвестировано порядка 600 млн рублей, помимо самого свинокомплекса со всей его сложной структурой замкнутого производственного цикла потребовал еще и создания собственной кормовой базы. Получить мясо высокого качества без соответствующих кормов невозможно. Но в Приморском крае производства высококачественных кормов фактически не существует. Именно поэтому новому агрохолдингу пришлось включить в проект сначала планы по развитию растениеводства, а после и строительство комбикормового завода.
В прошлом году предприятие стало собирать земли, формировать свой земельный фонд и даже успели поднять часть залежных земель. А в конце года была куплена сельскохозяйственная техника для того, чтобы весной уже можно было выйти в поле. Сейчас Станислав Ермоленко оценивает первый опыт в растениеводстве как вполне удачный. В общей сложности было посеяно 4 тыс. га зерновых, сои и кукурузы большая часть которых пойдет на нужды свинокомплекса. Кроме того, холдингу пришлось купить комбикормовый завод, поскольку все обращения к нынешним производителям кормов ни к чему не привели. Никто не смог гарантировать стабильные и качественные поставки. В этом году предприятие уже приступило к строительству комбикормового завода для обеспечения бесперебойного снабжения животных кормами. Его запуск ожидается в ближайшее время.
При всей инвестиционной привлекательности продовольственного рынка и относительно неплохой рентабельности в отрасли сельское хозяйство остается одним из самых сложных видов бизнеса. Проблема не только в недоступности финансовых средств, длительном периоде окупаемости проектов, но и в первую очередь в острой нехватке квалифицированных специалистов. Понятно, что без профессионалов никакие сверхсовременные технологии не станут эффективными, какой бы модернизации ни подвергалось производство. В этом отношении агрохолдинг пошел, возможно, по наименее рискованному, хоть и дорогостоящему пути.
- Это проблема номер один, она больше, чем деньги. Раньше я думал, что в сельском хозяйстве главные риски связаны с климатом, погодой. Эти риски, конечно, есть, но по сравнению с кадровыми они все же на вторых местах. Управляющую свинокомплексом мы нашли через московское кадровое агентство в европейской части России. Ближе сейчас мы не можем найти ни ветеринара, ни бульдозериста, ни механизатора. У нас хоть и современный свинокомплекс, но операторы-то все равно там нужны. У нас за этот год фактически четыре семьи переехали в Приморский край из других регионов. Но мы заинтересованы в том, чтобы работали наши местные специалисты. Сейчас мы ремонтируем дом в селе, который взяли в аренду у поселкового совета, делаем там малосемейное общежитие, для того чтобы можно было приглашать специалистов. В дальнейшем планируем тесно сотрудничать с приморской Сельхозакадемией.
Последние десятилетия приморские свиноводы работали исключительно в узких сегментах рынка. Как правило, их возможностей хватало только на сегмент HoRеCa и на сотрудничество с розничными продавцами. С наиболее крупными потребителями – мясоперерабатывающими предприятиями, как правило, не удавалось наладить сотрудничество по вполне понятным причинам: наши свиноводы не могли обеспечить им ни требуемого качества разделки мяса, ни бесперебойных поставок в течение всего года. В этом смысле новый свинокомплекс - по большому счету, первое местное предприятие, которое выходит в тот сегмент, который был просто не доступен нашим производителям сырья.
- Мы хотим работать в двух сегментах: охлажденного мяса и качественного сырья для мясоперерабатывающих заводов. В следующем году мы планируем выйти на рынок сначала в сегмент охлажденного мяса, а следующими нашими клиентами будут мясоперерабатывающие компании, которые уже сегодня проявляют к нам интерес и желание сотрудничать. Для мясопереработчиков чрезвычайно важна стабильность качества мяса. Только под стабильное качество можно наладить технологию в производстве, скажем, тех же колбас. Я думаю, что в отношении рынка наша перспектива ясна. Тем более к 2015 году Россия планирует уйти от зависимости в импортной свинине. Правительство рассчитывает, что те темпы роста производства, которые сейчас набирают обороты по всей стране, позволят закрыть наши потребности.
Инвестиционная группа «МИГ» свой сельскохозяйственный проект не ограничивает возможностями местного рынка, высоко оценивая экспортную перспективу российских сельхозпроизводителей. Несмотря на столь недолгий пока еще период времени работы нового агрохолдинга в отрасли, сам сельскохозяйственный проект напрямую связан с другим проектом инвестиционной компании – созданием зернового терминала в порту, которым она владеет уже много лет.
- Когда мы говорим, что Приморский край – это перспективный край, тогда, если выходить за рамки просто красивых слов, надо более конкретно обрисовывать эти перспективы. Эти перспективы, на мой взгляд, лежат в четырех отраслях: это сельское хозяйство, транспорт и порты, рыбная отрасль и, может быть, туризм. Все остальное не имеет таких очевидных преимуществ по сравнению с другими регионами. Приморье у нас хоть и не житница, но тем не менее на наших полях, на которых 15 лет ничего не было, мы сейчас сою, кукурузу собираем, и эти культуры дают неплохой урожай. Сейчас необходимы зернохранилища, нужно все оптимизировать и в местах концентрации строить свои элеваторы. У нас сейчас есть проект элеватора на 45 тыс. тонн, но пока не можем говорить о сроках его строительства. Зерно - не такой уж дорогой продукт, и расходы на логистику и их оптимизация имеют критическое значение. Если будет соответствующая инфраструктура, то у Приморского края появится и экспортная перспектива. Мы особенно остро ощутили эту проблему, когда приступили к первым поставкам своей продукции на экспорт. В этом году мы заключили два контракта на поставку 3,5 тыс. тонн кукурузы в Южную Корею и в начале декабря судно с первой партией уже отправили к нашим партнерам. Там очень высокие требования к качеству, но мне удалось убедить наших корейских партнеров, что наша кукуруза не хуже американской. Сейчас мы сталкиваемся с массой проблем: сложная логистическая цепочка - нет зернового терминала, приходится все грузить в контейнеры, что накладывает большие расходы, непростая система сертификации, принятая в РФ, плюс отсутствие подобного экспортного опыта не только у бизнеса, но и у государственных органов. Можно сказать, вместе «прокладываем дорогу». Но нам сейчас все же важно проложить эту дорогу. Три крупнейших в мире импортера кукурузы – Япония, Корея и Тайвань – все рядом. Если у нас получится выйти со своей кукурузой на эти рынки, если проходим по качеству продукции, будем конкурентоспособны по цене, то можно заявлять о создании большого регионального проекта и даже более того, проекта на уровне федерального округа по развитию производства и экспорта кукурузы на рынки стран АТР. Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».