Во Владивосток прибыла большая партия новых автобусов

В конце минувшей недели по заказу администрации Владивостока в краевой центр прибыла большая партия новеньких пассажирских автобусов знаменитой немецкой марки MAN. Все 32 машины пополнили парк муниципального транспорта.
Автобусы сошли с конвейера в Европе всего три-четыре месяца назад и прибыли на трансокеанском пароме в порт Владивосток. Специально для участия в приятной церемонии вручения машин горожанам прибыла группа топ-менеджеров компании MAN, что подтверждает значимость совместного проекта одного из самых известных в мире автозаводов и администрации Владивостока.
Планируется, что эти автобусы уже в первой половине декабря выйдут на городские маршруты. К их встрече на владивостокском автотранспортном предприятии ВПОПАТ-1 заранее подготовлены теплые стояночные боксы, пункты технического осмотра и профилактического ремонта. Также прошел конкурс, в результате которого право на управление новыми автобусами получили лучшие из лучших водителей предприятия.
Задачу возрождения городского муниципального общественного транспорта поставил глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. В результате с марта 2010 года на самом протяженном городском маршруте №45 «Железнодорожный вокзал - Угольная» работают 14 первых муниципальных пассажирских автобусов марки КАВЗ. А в конце февраля нынешнего года парк муниципального транспорта Владивостока пополнили уже два первых новейших пассажирских автобуса марки MAN производства Германии. Интенсивная эксплуатация на городских маршрутах подтвердила высокое качество, надежность и удобство этих транспортных средств.
После их полугодичной безаварийной и безремонтной работы было принято решение о приобретении для муниципального автопарка Владивостока еще 50 автобусов марки MAN. И вот первые 32 из них прибыли в столицу Приморья. Для всей партии выбран единый насыщенный желтый цвет. Эти автобусы станут визитной карточкой Владивостока и наглядно покажут, в каком направлении должен развиваться пассажирский автотранспорт города.
«Именно такие автобусы, - отметил Игорь Пушкарёв, - должны в ближайшем будущем составить основу расширяющегося парка муниципальных автотранспортных перевозок».
При этом у главы города нет намерения сделать весь пассажирский транспорт в городе муниципальным. Главная задача - показать пример и создать конкуренцию частным структурам, чтобы их работа стала более качественной.
Вместимость автобусов MAN марки Lion's City составляет 100 пассажиров при 25 посадочных местах, их салоны оснащены мощными отопительными системами и кондиционерами, автоматическими приспособлениями для заезда инвалидных и детских колясок, двигатели соответствуют всем самым современным экологическим требованиям. Они оснащены уникальной пневматической системой, позволяющей опускать борт автобуса до уровня тротуара на остановках, что делает посадку пассажиров более комфортной и безопасной. Эти автобусы имеют большой гарантийный срок пробега, снабжены автоматическими коробками передач со специальным устройством, фиксирующим скорость машины на спусках и подъемах, а также энергоаккумуляторами колес, датчиками износа тормозных накладок, системами экстренного торможения и антиблокировки.
Все они перед выходом на линии будут оборудованы спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС, видеорегистраторами, бесплатным беспроводным Wi-Fi Интернетом, системой автоматического объявления названий остановок, ряд из которых сопровождается краткими историческими и познавательными справками. Сергей КУЗЬМИН.