Во Владивосток прибыла большая партия новых автобусов

Вместимость автобусов MAN марки Lion's City составляет 100 пассажиров при 25 посадочных местах, их салоны оснащены мощными отопительными системами и кондиционерами, автоматическими приспособлениями для заезда инвалидных и детских колясок, двигатели соответствуют всем самым современным экологическим требованиям. Они оснащены уникальной пневматической системой, позволяющей опускать борт автобуса до уровня тротуара на остановках, что делает посадку пассажиров более комфортной и безопасной. Эти автобусы имеют большой гарантийный срок пробега, снабжены автоматическими коробками передач со специальным устройством, фиксирующим скорость машины на спусках и подъемах, а также энергоаккумуляторами колес, датчиками износа тормозных накладок, системами экстренного торможения и антиблокировки.