Земельные проверки вне плана собрали в Приморье «урожай»

Наряду с самовольным занятием земельного участка выявлены «самовольные уступки права пользования землей» (ст. 7.10. КоАП РФ) и «использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием». По результатам рассмотрения возбужденных органами прокуратуры дел об административных правонарушениях по 11 из них управлением вынесены постановления о наложении административного штрафа, который за нецелевое использование земельного участка для должностных лиц установлен в размере от 2 до 3 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 40 до 50 тыс. рублей. За такое правонарушение административной ответственности были подвергнуты МУП Владивостока «Парковки, стоянки и гаражи» и директор ООО «Барс Трейдинг».