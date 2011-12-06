Земельные проверки вне плана собрали в Приморье «урожай»

За десять месяцев 2011 г. Управлением Росреестра по Приморскому краю на территории Владивостокского городского округа на основании требований органов прокуратуры было проведено 12 внеплановых проверок, по результатам которых составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1. КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка), виновные лица привлечены к административной ответственности.
Сотрудники Управления в качестве специалистов также приняли участие в 54 проверках по соблюдению земельного законодательства, проводимых непосредственно прокуратурой города и прокуратурами районов г. Владивостока. В их ходе выявлено 15 нарушений, по которым органами прокуратуры возбуждены административные производства.
Наряду с самовольным занятием земельного участка выявлены «самовольные уступки права пользования землей» (ст. 7.10. КоАП РФ) и «использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием». По результатам рассмотрения возбужденных органами прокуратуры дел об административных правонарушениях по 11 из них управлением вынесены постановления о наложении административного штрафа, который за нецелевое использование земельного участка для должностных лиц установлен в размере от 2 до 3 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 40 до 50 тыс. рублей. За такое правонарушение административной ответственности были подвергнуты МУП Владивостока «Парковки, стоянки и гаражи» и директор ООО «Барс Трейдинг».
Управлением также рассмотрено 21 дело об административных правонарушениях, выявленных на территории Владивостока непосредственно органами прокуратуры без участия специалистов управления: 16 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подвергнуты административной ответственности. Юлия ТАРАСОВА.