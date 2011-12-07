250 тысяч жителей Приморского края получат счета-извещения с пеней от энергетиков

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря, ZRPRESS. Филиал ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт выпустил счета-извещения на оплату пени для забывчивых потребителей. Всего данные счета получат 250 тысяч абонентов – физических лиц. Это те потребители, которые в период с декабря 2008 года по октябрь 2011 года несвоевременно или не в полном объеме оплачивали электропотребление.