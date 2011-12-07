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250 тысяч жителей Приморского края получат счета-извещения с пеней от энергетиков

7 декабря 2011, 14:36
Общая сумма начисленной пени составляет свыше 30 миллионов рублей
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ЖКХ

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря, ZRPRESS. Филиал ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт выпустил счета-извещения на оплату пени для забывчивых потребителей. Всего данные счета получат 250 тысяч абонентов – физических лиц. Это те потребители, которые в период с декабря 2008 года по октябрь 2011 года несвоевременно или не в полном объеме оплачивали электропотребление.

Общая сумма начисленной пени составляет свыше 30 миллионов рублей,

сообщает пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК».

Согласно постановлению Правительства РФ №307 «О предоставлении коммунальных услуг гражданам» в случае невнесения платы в установленные сроки потребитель обязан оплатить ресурсоснабжающей организации пени в размере, установленном Жилищным кодексом РФ. Это 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от сумм, не выплаченных в срок за каждый день просрочки.

По словам и. о. директора филиала ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт Юрия Игнатова, счета на оплату пени выпущены с целью привлечения внимание жителей Приморья к своевременности оплаты потребленной электроэнергии. «Как и основной платеж за электроэнергию, пени подлежат обязательной оплате», - пояснил он.

Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

#Новости#ЖКХ#Приморье#Общество
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