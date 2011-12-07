Бюджет Владивостока-2012 стал на 43 % меньше прежнего

Напомним, первая кадастровая оценка земли в городе Владивостоке проводилась в 2002 году. Но за прошедшее время в инфраструктуре города произошли существенные изменения: построены крупные магазины, перераспределены рынки сбыта продукции, расширился и видоизменился деловой центр, получил развитие рынок недвижимости. Цены на городском рынке земли выросли более чем в 10 раз, инфляция составила 232%. Это не могло не отразиться на стоимости земельных участков, кадастровая стоимость увеличилась по всем видам использования земельных участков, пояснили в мэрии Владивостока.