Бюджет Владивостока-2012 стал на 43 % меньше прежнего

Депутаты Думы Владивостока приняли бюджет города на 2012 год. Доходная часть запланирована в сумме 8 млрд 741 млн 344,97 тыс. рублей, то есть ниже уровня 2011 года на 43,7%.
Владивосток в 2012 году получит из вышестоящих бюджетов почти на 7 млрд рублей меньше, чем в 2011 году и на все программы ему останется менее 9 млрд рублей. Но социальные обязательства будут выполнены в полном объеме, уверяет администрация краевого центра Приморья.
- Основная причина снижения субсидий в 2012 году связана с уменьшением поступлений на развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - пояснила «ЗР» вице-мэр администрации Владивостока Наталья ЗУБОВА.
Безвозмездные перечисления из вышестоящих бюджетов сокращаются на 6 млрд 812 млн 837,41 тыс. рублей. В том числе субсидии уменьшены на 5 млрд 433 млн 922,21 тыс. рублей. Субвенции – на 1 млрд 044 млн 812,79 тыс. рублей. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – на 20 млн 937 тыс. рублей. Сокращены иные межбюджетные трансферты на 313 млн 165,41 тыс. рублей.Город не будет платить зарплату медикам и полицейским
- При формировании доходной части бюджета городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов учитывались изменения в законодательстве Российской Федерации, приводящие к потерям бюджета, - отмечает Наталья Зубова.
Поясним, с 1 января 2012 года муниципалитеты не будут платить зарплату медикам и полицейским. Эту обязанность заберут вышестоящие бюджеты. Изменения неоднозначные. Так, если передача медиков в целом облегчит финансовую нагрузку на городской бюджет, то передача полицейских в итоге приведет к уменьшению налоговых поступлений.
Финансовое обеспечение полиции общественной безопасности передается на федеральный бюджет. Об этом гласит Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». На первый взгляд, городу это выгодно. Однако теперь государственная пошлина за регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия в 2012 году пойдут в федеральный бюджет. В результате Владивосток потеряет налоговых доходов на сумму 145 млн 320 тыс. рублей, подсчитали специалисты администрации города.
Кроме того, стоит отметить, что муниципальным учреждениям культуры и образования присвоен статус бюджетных и автономных учреждений. С 2012 года доходы от оказания платных услуг будут поступать в самостоятельное распоряжение организаций. Городская казна потеряет неналоговые доходы на сумму 163 млн 330 тыс. рублей.
Наконец, по сравнению с 2011 годом в 2 раза уменьшилась сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В общем, в связи с изменениями в федеральном законодательстве потери по налоговым и неналоговым доходам Владивостока составили 308 млн 650 тыс. рублей.
А вот передача медиков сэкономит городу значительные средства. Теперь субъекты Российской Федерации, в нашем случае - бюджет Приморского края, будут содержать медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачей, фельдшеров и медсестер скорой медицинской помощи.
- Передача с 2012 года полномочий по организации медицинской помощи на уровень субъекта и перевод полиции на финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета позволят высвободить средства для других целей около 819 млн рублей, - подвела итог Наталья Зубова.
Мэрия Владивостока уже определила, на какие цели пойдут сэкономленные средства:
- строительство общеобразовательной школы на о. Русском (250 млн рублей);
- содержание вновь вводимой сети образовательных учреждений. Это 2 передаваемых детских сада ТОФ, 3 детских сада в микрорайоне Снеговая Падь, 2 детских сада в рамках программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011-2015 годы» и 1 школа в микрорайоне Снеговая Падь. Всего 120 млн рублей;
- строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений (340 млн рублей);
- индексация с 1 октября 2012 года оплаты труда путем увеличения в 1,065 раза тарифных ставок (должностных окладов), установленных работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений с учетом применения новой системы оплаты труда (120 млн рублей);
- восстановление системы ливневой канализации на территории Владивостокского городского округа;
- выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда во исполнение судебных решений, обязывающих администрацию города Владивостока провести капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.«Белая» зарплата и земля – основные источники бюджета
- Изменения в федеральном законодательстве значительно трансформируют доходную часть городского бюджета, - прогнозирует Наталья Зубова.
По сравнению с 2010 годом вырастет доля налоговых поступлений с 37% до 67%. Но снизится доля безвозмездных поступлений с 52% до 19%. Неналоговые доходы вырастут с 11% до 14%.
В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц (73,4%), земельный налог (13,4%), единый налог на вмененный доход (10,6%). В структуре неналоговых доходов 44,9% занимает арендная плата за землю, 28% - доходы от продажи материальных и нематериальных активов (реализация имущества, продажа земельных участков).
Самый впечатляющий рост в 2011 году показал земельный налог. Поступления от него за 10 месяцев текущего года к аналогичному периоду прошлого года составили 240%.
- Это объясняется увеличением кадастровой стоимости земельных участков, которая является налоговой базой для исчисления земельного налога, - пояснили специалисты администрации Владивостока. - В 2010 году по решению федерального центра была пересмотрена кадастровая стоимость земель населенных пунктов Приморского края с целью учета рыночной составляющей в стоимости каждого земельного участка и оценки степени полезности каждого участка при существующем его использовании.
Напомним, первая кадастровая оценка земли в городе Владивостоке проводилась в 2002 году. Но за прошедшее время в инфраструктуре города произошли существенные изменения: построены крупные магазины, перераспределены рынки сбыта продукции, расширился и видоизменился деловой центр, получил развитие рынок недвижимости. Цены на городском рынке земли выросли более чем в 10 раз, инфляция составила 232%. Это не могло не отразиться на стоимости земельных участков, кадастровая стоимость увеличилась по всем видам использования земельных участков, пояснили в мэрии Владивостока.
По словам специалистов, основной рост поступлений земельного налога в бюджет города обеспечили предприятия строительной индустрии, административные и офисные здания, банки, объекты связи.
- В целях снижения налоговой нагрузки и обеспечения доступности, массовости культурно-спортивных мероприятий для всех слоев населения администрация города предложила снизить ставку земельного налога с 1,5 до 0,6% для спортивных организаций, объектов культуры, искусства, частных дошкольных учреждений, не финансируемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Дума Владивостока это предложение поддержала, - уточнила Наталья Зубова.
В то же время мэрия озабочена пополнением городской казны. С этой целью глава города ежегодно утверждает План мероприятий по увеличению доходной части бюджета. План на 2012 год пока еще только разрабатывается.
- Основное направление работы - легализация и повышение заработной платы в хозяйствующих субъектах и увеличение поступлений от налога на доходы физических лиц, - пояснили «ЗР» в администрации Владивостока.
Бюджет 2012 года чиновники администрации Владивостока и депутаты городской Думы называют социально ориентированным, ведь «только на образование будет направлено 44% всех средств».
Олег ЖУНУСОВ.