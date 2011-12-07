ГУФСИН по ПК: Приоритет в местах лишения свободы – развитие производства

- Россия уходит от колоний как таковых и переходит к колониям-поселениям и тюрьмам. Существующая лагерная система устарела, так как фактически представляет собой «трудовую армию». Зачастую она приводила не к исправлению людей, а к развитию криминальной среды. Замена отрядной системы в колониях на тюремную позволит сломить преемственность в криминальном мире. То есть суть реформы в том, чтобы отделить рецидивистов от тех, кто впервые оказался в пенитенциарных учреждениях. Изменится все, начиная с систем охраны, работы, расписания учреждений до наименования должностей. Реформа развития производств заинтересовывает и сотрудников ГУФСИН. Так, если 41% арестантов-должников не будет выплачивать долги пострадавшим, то надзирателям грозит оценка «неудовлетворительно». Концепция развития УИС до 2020 года предполагает реформирование системы учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, в том числе разработку моделей тюрьмы и колонии-поселения, основанных на стандартах Европейских пенитенциарных правил.