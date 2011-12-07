МВД объяснило присутствие в Москве солдат внутренних войск

Ранее в связи с назначением парламентских выборов на 4 декабря ГУ МВД России по Москве сообщало, что сотрудники полиции будут переведены на усиленный вариант несения службы на период с 1 по 5 декабря, пишет Lenta.ru. Во второй половине дня, 6 декабря, на российских биржах обвалились котировки, несмотря на рост мировых цен на нефть и подъем фьючерсов на американские индексы, что традиционно служит позитивом для отечественного рынка акций. Как передает корреспондент РИА «Новый Регион», к 17:11 мск индекс ММВБ упал на 3,64% до 1462,59 пункта, индекс РТС рухнул на 4,38 до 1491,03 пункта.