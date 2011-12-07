Православный храм на о. Русский будет построен рядом с ДВФУ

По его словам, православный храм на о. Русский будет вмещать более 300 человек. В настоящее время ведутся переговоры с возможным подрядчиком строительства – Балтийской строительной компанией, которая возвела на территории России десятки объектов Русской Православной Церкви. Владивостокская епархия намерена учредить специальный Фонд для сбора пожертвований на строительство от частных лиц, компаний и общественных организаций.