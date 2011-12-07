Сурков выступил за создание в России "партии раздраженных городских сообществ"

По мнению Суркова, период оздоровления политической системы закончен, и теперь нужно менять методы. "Действовать в 2011 году так же, как в 2001, неправильно, - уверен Владислав Сурков. - Это как если бы больного лечили, лечили успешно, он поправился, а его все продолжают лечить. Хватит уже лечить". Этот тезис относится и к идее "вертикали власти", которая, по словам чиновника "стремится стать еще вертикальнее, еще уже, проще, примитивнее".