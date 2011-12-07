В новой школе во Владивостоке началась учеба

Кабинеты школы оборудованы компьютерами и интерактивными досками. Игорь Шувалов и губернатор Сергей ДАРЬКИН осмотрели кабинет труда для мальчиков, где установлены учебные станки, побывали в столовой, здесь предусмотрена такая деталь, как обеденные столы двух уровней, чтобы было удобно младше- и старшеклассникам. В школе два больших спортивных зала, два бассейна, есть стоматологический кабинет. Здесь также созданы условия для детей-инвалидов.