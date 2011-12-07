В Приморье выявлена реализация потенциально опасной для здоровья красной икры

Так, при приближении инспекторов Россельхознадзора три из четырёх автомашин в спешном порядке скрылись. При осмотре четвёртой автомашины, внутри была обнаружена, реализовывавшаяся на развес, икра лососёвых пород рыб в количестве 35 килограммов, без ветеринарных сопроводительных документов, а также без удостоверений качества и безопасности. От дачи объяснений, как и от подписи в протоколе об административном правонарушении, продавец продукции Алёна Фёдорова отказалась, о чём в материалах административного дела имеются свидетельства понятых.