Владивостокцам подкинули идею трамвайчика до Патрокла

- Говорят, что после саммита ничего здесь не будет, все уедут, а мы останемся. Проезд по новым дорогам будет платным, мосты не достроят. Ничего подобного. Строительство по некоторым объектам приближается к завершающей стадии. Строители работают посменно: и днем, и ночью. И в любую погоду. Проезда платного быть не может. Конечно, там будут устанавливаться шлагбаумы, контролирующие посты, но они нужны для безопасности, а никак не для взимания денежных средств.