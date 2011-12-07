Возможна ли скорая помощь во Владивостоке за 15 минут?

Чтобы соответствовать нормативу, по которому скорая должна приезжать на вызов в течение 15 минут, необходимо расширить автопарк станций. По нормам во Владивостоке должно обслуживать население не менее 60 автомобилей скорой помощи, по факту их только 47. Сергей Дарькин предложил рассмотреть возможность ремонта и приобретения автомобилей на «Соллерсе». Губернатор выслушал предложения по информатизации работы медицинских бригад и обеспечения медиков общежитием.