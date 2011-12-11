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Четыре страховщика исключены из РСА

12 декабря 2011, 03:25
По оценкам союза, общий объем невыполненных обязательств этих компаний составляет от 1,16 млрд руб. до 1,96 млрд руб. По обязательствам этих страховщиков из компенсационных фондов союза выплачено уже около 370 млн руб.

Президиум Российского союза автостраховщиков 1 сентября исключил из РСА страховые компании «Росстрах», «Инногарант», «Гармед» и «НИКА Плюс». По оценкам союза, общий объем невыполненных обязательств этих компаний составляет от 1,16 млрд руб. до 1,96 млрд руб.

Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания президиума начальник контрольно-аналитического управления РСА Дмитрий Поздняков. Причины исключения – задолженность по членским взносам и неучастие компаний в соглашении о прямом возмещении убытков более чем в течение месяца.

По обязательствам этих страховщиков из компенсационных фондов союза выплачено уже около 370 млн руб., из которых 350 млн руб. – по обязательствам «Инногаранта», более 18 млн руб. – по долгам «Гармеда», сообщил Дмитрий Поздняков. Всего четыре компании не вернули в союз более 277 тыс. бланков полисов ОСАГО.

Как уже сообщало АСН, лицензия «Росстраха» была ограничена в части ОСАГО в июне этого года. У «Инногаранта» и «Гармеда» лицензии отозваны. Лицензия «НИКА Плюс» действует, сообщает АСН.

По данным РСА, потенциальный объем невыполненных обязательств «Росстраха» – от 558 млн руб. до 1,12 млрд руб., «Инногаранта» – от 552,8 млн руб. до 785,3 млн руб., «Гармеда» – до 50 млн руб.

#Новости#Страхование#Дальний Восток#Общество
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