Четыре страховщика исключены из РСА

Президиум Российского союза автостраховщиков 1 сентября исключил из РСА страховые компании «Росстрах», «Инногарант», «Гармед» и «НИКА Плюс». По оценкам союза, общий объем невыполненных обязательств этих компаний составляет от 1,16 млрд руб. до 1,96 млрд руб.
Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания президиума начальник контрольно-аналитического управления РСА Дмитрий Поздняков. Причины исключения – задолженность по членским взносам и неучастие компаний в соглашении о прямом возмещении убытков более чем в течение месяца.
По обязательствам этих страховщиков из компенсационных фондов союза выплачено уже около 370 млн руб., из которых 350 млн руб. – по обязательствам «Инногаранта», более 18 млн руб. – по долгам «Гармеда», сообщил Дмитрий Поздняков. Всего четыре компании не вернули в союз более 277 тыс. бланков полисов ОСАГО.
Как уже сообщало АСН, лицензия «Росстраха» была ограничена в части ОСАГО в июне этого года. У «Инногаранта» и «Гармеда» лицензии отозваны. Лицензия «НИКА Плюс» действует, сообщает АСН.
По данным РСА, потенциальный объем невыполненных обязательств «Росстраха» – от 558 млн руб. до 1,12 млрд руб., «Инногаранта» – от 552,8 млн руб. до 785,3 млн руб., «Гармеда» – до 50 млн руб.