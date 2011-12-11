Четыре страховщика исключены из РСА

По обязательствам этих страховщиков из компенсационных фондов союза выплачено уже около 370 млн руб., из которых 350 млн руб. – по обязательствам «Инногаранта», более 18 млн руб. – по долгам «Гармеда», сообщил Дмитрий Поздняков. Всего четыре компании не вернули в союз более 277 тыс. бланков полисов ОСАГО.