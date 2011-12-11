Дальневосточники стали активнее страховать жизнь и имущество

Досье: ОСАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. «Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 221 населенном пункте России. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.