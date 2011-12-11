Договора о платном образовании могут быть застрахованы

Тимофей Нижегородцев также отметил «огромное количество нарушений» на рынке образовательных услуг в России. Например, зачастую образовательные услуги оказываются по тем направлениям, которые не аккредитованы, но при этом людям обещают диплом государственного образца. Кроме того, в учебных учреждениях встречаются расхождения между тем, что обещается в договоре с точки зрения преподавательского состава, материально-технической базы, и тем, что есть на самом деле.