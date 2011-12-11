Рост объемов страхового рынка в Хабаровском крае уступает общероссийскому

- Удивительно, но четверть российских граждан в первую очередь стремится застраховать свой автомобиль, - мы говорим сейчас о добровольном страховании. И лишь 2% россиян хотят застраховать свою жизнь, в то время как в странах Европы этот показатель достигает 50-55%, - отмечает Владимир Нечепа. – Тем не менее и в России число таких страховщиков начинает постепенно расти, а наиболее показателен в этом плане Хабаровский край. Только в нашей компании сборы за 9 месяцев 2011 года по этому виду страхования здесь выросли на 56%. Также Владимир Нечепа подчеркнул, что именно в страховании жизни российского страхового рынка в целом, причем именно этот вид страхования является наиболее рентабельным.