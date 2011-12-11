Рост объемов страхового рынка в Хабаровском крае уступает общероссийскому

Накопительное страхование жизни, пользовавшееся большим спросом у россиян до 1991 года, спустя 20 лет начинает возрождаться и сегодня является наиболее перспективным направлением развития страхового рынка РФ. Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей 26 октября в Хабаровске, рассказал старший вице-президент, руководитель блока розничного страхования компании РОСГОССТРАХ Владимир НЕЧЕПА.
По его словам, страхование жизни в России все еще остается самой невостребованной услугой, предлагаемой страховыми компаниями. Однако наиболее благоприятные темпы роста ее популярности наблюдаются сегодня в Хабаровском крае.
- Удивительно, но четверть российских граждан в первую очередь стремится застраховать свой автомобиль, - мы говорим сейчас о добровольном страховании. И лишь 2% россиян хотят застраховать свою жизнь, в то время как в странах Европы этот показатель достигает 50-55%, - отмечает Владимир Нечепа. – Тем не менее и в России число таких страховщиков начинает постепенно расти, а наиболее показателен в этом плане Хабаровский край. Только в нашей компании сборы за 9 месяцев 2011 года по этому виду страхования здесь выросли на 56%. Также Владимир Нечепа подчеркнул, что именно в страховании жизни российского страхового рынка в целом, причем именно этот вид страхования является наиболее рентабельным.
Не менее перспективным направлением развития рынка остается и автострахование. Так, объемы по КАСКО за 9 месяцев выросли по стране на 17-20%. Большой потенциал наблюдается и в автостраховании юридических лиц.
- Однако проблемной сферой для страховых компаний по-прежнему остается ОСАГО. Оно является одним из самых убыточных видов страхования, создает проблемы у ряда компаний по выплатам и в целом лихорадит рынок, - говорит Владимир Нечепа. – Некоторые компании становятся банкротами, и если в ближайшее время не будут приняты меры по изменению базового тарифа, то ситуация будет только усугубляться.
Интересно, что несмотря на рост российского страхового рынка на 23% за 9 месяцев 2011 года число компаний-страхователей продолжает снижаться. Так, в настоящее время в России осуществляют свою деятельность около 600 страховых организаций, но 20-25% игроков ежегодно уходят с рынка. Эта же тенденция характерна и для Хабаровского края.
- В значительной мере данному явлению способствует увеличение уставного капитала страхователей, который с 1 января текущего года, как известно, равен 120 млн рублей. Многие не выдерживают таких требований, - считает Владимир Нечепа. - Впрочем, главной причиной уменьшения количества страховых компаний по-прежнему остается неспособность оптимизировать бизнес, особенно в кризисные периоды.
Подводя итоги деятельности филиала ООО «Росгосстрах» в Хабровском крае за прошедший период 2011 года, Владимир Нечепа отметил, что рост объемов страхового рынка здесь все еще уступает общероссийскому и составляет 16% к началу года. Причина тому – недостаточный уровень проникновения страховых услуг в регионе. Говоря о планах на следующий год, вице-президент РОСГОССТРАХа подчеркнул, что компания намерена как минимум удвоить здесь количество своих страховых агентов, которое сегодня достигает 270 человек.