РСА согласен с введением ценового коридора в ОСАГО

Поддерживая идею о введении ценового коридора в ОСАГО, РСА тем не менее считает преждевременным распространять этот опыт на «Зеленую карту». Российские страховщики работают в этой системе только с 2009 г., отметил Павел Бунин. «Я думаю, мы придем к ценовому коридору по «Зеленой карте», но через несколько лет. Пока об этом говорить рано», – считает президент РСА.