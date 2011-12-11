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Совет Федерации одобрил законопроект о снижении страховых взносов

12 декабря 2011, 03:25
Документ устанавливает на 2012-2013 гг. для большей части предприятий общую ставку страховых взносов в госвнебюджетные фонды в размере 30%, вместо нынешних 34%, а для малого бизнеса - 20%.

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Сегодня Совет Федерации на 306-м пленарном заседании одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды».

Документ устанавливает на 2012-2013 годы для большей части предприятий общую ставку страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30%, вместо нынешних 34%, , а для малого бизнеса - 20%.

Субъекты малого предпринимательства в производственной и социальной сферах, некоммерческие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения и работающие в сфере соцобслуживания населения, а также ряд других категорий будут платить 20% от ФОТ в ПФР. Тарифы в ФСС и ФОМС для этих категорий плательщиков составит 0%.

Кроме того, законопроект вводит тариф страховых взносов в ПФР с сумм, превышающих предельную величину базы для их начисления. С 1 января 2012 года с годовой зарплаты более 512 тыс. рублей установлен платеж 10%, передает пресс-служба Совета Федерации.

#Новости#Страхование#Дальний Восток#Бизнес
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