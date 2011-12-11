Совет Федерации одобрил законопроект о снижении страховых взносов

Субъекты малого предпринимательства в производственной и социальной сферах, некоммерческие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения и работающие в сфере соцобслуживания населения, а также ряд других категорий будут платить 20% от ФОТ в ПФР. Тарифы в ФСС и ФОМС для этих категорий плательщиков составит 0%.