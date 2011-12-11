Страховщики ответят рублем за посредников ОСАГО

Полисы выдаются в зависимости от группы риска, к которой причислена страховая компания. Первой из них полисы выдавались без ограничения, второй и третьей - столько полисов, сколько компании понадобилось годом ранее, плюс 30 и 20% соответственно. Четвертой - только для поддержания портфеля, компаниям пятой группы полисы не выдавались вообще. Однако если компания не наращивала свой портфель в последние годы, она автоматически попадала в четвертую группу - этот факт вызывал нарекания со стороны страховщиков, которые обратились с жалобой в ФАС.