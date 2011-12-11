Страховые взносы: взять с больших зарплат

При этом Россия сможет выйти на нулевой дефицит бюджета в 2015 году при цене на нефть $100 за баррель, тогда как при цене в $90 за баррель это будет сделать сложно. Алексей Кудрин отметил, что зависимость российской экономики от цен на нефть остается. Он добавил, что бюджет в 2011 году ранее балансировался при цене $115 за баррель. По его словам, сейчас этот показатель был уточнен до $118 за баррель. «Сейчас могу немного уточнить - $118 за баррель», - сказал он.