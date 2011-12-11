Страховые взносы: взять с больших зарплат

Премьер-министр Владимир ПУТИН вслед за Минфином предложил ввести дополнительные страховые взносы на высокие заработные платы свыше 512 тыс. рублей, чтобы хотя бы частично компенсировать выпадающие доходы бюджета от снижения ставки страховых взносов. Правительство в целом одобрило этот подход, пишет "Фимаркет".Большим зарплатам - дополнительную ставку
Премьер предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета от снижения ставки страховых взносов с 34% до 30% введением дополнительной ставки на высокие зарплаты, свыше 512 тыс. рублей.
«Выпадающие доходы (от снижения ставки страхвзносов) очень существенны, это 460 млрд рублей. Чтобы хотя бы частично покрыть выпадающие доходы бюджета, предлагается ввести дополнительные страховые отчисления в социальные фонды на высокие заработные платы свыше 512 тыс. рублей», - сказал Владимир Путин на заседании правительства на прошлой неделе. По словам премьера, объем этих отчислений может составить до 10%.
Позже министр финансов Алексей КУДРИН сообщил, что правительство одобрило введение дополнительных ставок страховых взносов на зарплаты свыше 512 тыс. рублей в год. «Действительно, принято за основу решение о введении дополнительной ставки 10% при зарплатах свыше 512 тыс. рублей с 2012 года. По малому бизнесу соответствующая ставка для зарплат свыше 512 тыс. составит 7%», - сказал Кудрин.
При этом, по словам министра, было поручено еще раз проанализировать влияние введения ставок на бизнес и отдельные отрасли, прежде всего высокотехнологичные. «Ставка может еще обсуждаться, в принципе, она будет введена», - сказал Алексей Кудрин.
Как отметил Кудрин, без введения дополнительной ставки на высокие зарплаты выпадающие доходы от снижения страховых взносов составят 460 млрд рублей в 2012 году. Если замещать эти выпадающие доходы только за счет заимствований, подчеркнул глава Минфина, это создаст дополнительные макроэкономические риски, а накопление макроэкономических рисков представляет большую угрозу, чем повышение ставок налога.
В июне Владимир Путин признавался, что не знает, где взять деньги на покрытие выпадающих доходов. «Выпадающие доходы бюджета в результате составят сотни миллиардов рублей. Я, сказать честно, не знаю пока, где их взять», - заявлял он.
О скором изменении ставки страховых взносов президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ объявил 17 июня на Петербургском экономическом форуме. Как о решенном вопросе он сообщил о снижении со следующего года максимальной ставки с 34% до 30%, а для малого социального и производственного бизнеса - до 20%. Действующую ставку президент еще в марте назвал «непосильной для многих видов деятельности».
Алексей Кудрин отмечал, что при этом повышать другие налоги не планируется, а будет увеличен дефицит бюджета на эти годы. Президент РФ сообщал, что выпадающие доходы от снижения ставок страховых взносов могут быть компенсированы за счет приватизации, нефтегазовых доходов и других резервов. «У нас есть источники для компенсации выпадающих доходов. Есть возможности получить дополнительные средства в результате распоряжения федеральным имуществом, то есть приватизации, есть нефтегазовые доходы, есть резервы. Возможны, наконец, другие источники», - заявил он, оглашая Бюджетное послание.
Одновременно с этим Минфин стал прорабатывать возможность перераспределения нагрузки по страховым взносам на большие зарплаты. В настоящее время действует ставка страховых взносов 34% для зарплат в пределах уровня 463 тыс. рублей (на 2012 год - 512 тыс. рублей), по достижении этой суммы страховые взносы не взимаются. Алексей Кудрин рассказывал в июне, что «мы, скорее, еще будем иметь ставку регрессии около 10%, то есть для зарплат выше определенной величины будет еще одна ставка - около 10%».
Но у нового президента и нового кабинета министров могут быть новые идеи по поводу решения проблемы сбалансированности пенсионной системы в РФ, заявил глава Минфина РФ Алексей Кудрин.
«Произошло то, о чем я предупреждал: другие страны пошли по другому пути сбалансировки пенсионной системы - по пути увеличения пенсионного возраста. Для нашей страны - это возможный путь, но сегодня он отвергнут», - заявил Кудрин на брифинге. В этом случае, отметил он, проблема сбалансированности решается либо за счет повышения налогов, либо за счет увеличения дефицита бюджета.
В ответ ему был задан уточняющий вопрос: верно ли то, что при цели уменьшения дефицита бюджета путь повышения налогов становится единственным для достижения сбалансированности пенсионной системы. «У нас еще, знаете, остается возможность нового президента и нового правительства, которые, безусловно, будут взвешивать эти решения», - сказал Алексей Кудрин.
Отвечая на вопрос, готов ли он возглавить будущее новое правительство, Кудрин заявил, что сейчас нет смысла об этом говорить.Надежды на снижение дефицита
Дефицит федерального бюджета РФ в 2011 году может составить около 1% ВВП, заявил Владимир Путин. «На текущий, 2011 год мы изначально закладывали дефицит бюджета в 3,6%. На деле дефицит будет порядка 1% ВВП», - сказал он. Сейчас официальный прогноз по дефициту составляет 1,3% ВВП.
Владимир Путин также добавил, что в 2012 году реальный дефицит федерального бюджета может оказаться ниже запланированных 2,7% ВВП. «Рассчитываем, что и в будущем году реальный дефицит в итоге окажется ниже планируемого. Добавлю, что линия на бездефицитный бюджет должна быть, безусловно, продолжена», - подчеркнул он.
Глава правительства отметил, что России необходимо наращивать доходы бюджета за счет роста экономики и ее диверсификации, а также расширения налоговой базы. Кроме того, по его словам, необходимо снижать зависимость бюджета от колебаний цен на сырьевых рынках, прежде всего углеводородов.
Владимир Путин подчеркнул, что России предстоит совершенствовать налоговую систему. «Здесь важно гармонизировать и ее фискальную, и стимулирующую роль», - сказал он.
«В целом что касается нашей налоговой политики, то мы не идем по пути тотального увеличения фискальной нагрузки. Задача государства состоит в более справедливом распределении налогового бремени, поэтому налоговые изменения затронут, в первую очередь, отрасли, работающие в благоприятных внешних конъюнктурных условиях», - подчеркнул Путин.
Вместе с тем премьер-министр отметил, что в части налогообложения будут сохранены льготы для инновационных, энергоэффективных производств, для проектов, создающих новые рабочих места, а также для предприятий, реализующих крупномасштабные инвестиционные программы, в том числе в нефтегазовой отрасли. По его словам, льготы также должны сохраниться для тех компаний, которые осваивают труднодоступные месторождения. «Прежде всего речь идет о Восточной Сибири и освоении шельфа», - сказал он.
Премьер-министр добавил, что новый трехлетний бюджет также будет бюджетом развития, призванным стимулировать качественный рост и модернизацию экономики. По его мнению, одновременно он также будет социально ориентированным бюджетом.
Владимир Путин подчеркнул, что при этом правительство не будет отступать от принципов жесткой бюджетной дисциплины. «Расходы и доходы бюджета должны быть максимально сбалансированы, реалистично спланированы», - заявил он.
Доходы бюджета вернутся на докризисный уровень в 2015 году, сообщил Алексей Кудрин. «2015 год - это наша оценка преодоления всех основных последствий кризиса», - сказал Алексей Кудрин.
По его словам, по объему ВВП Россия выйдет на докризисный уровень к 2012 году, когда он будет превышать показатель 2008 года на 3,4%. В 2011 году объем ВВП, по оценке Минфина, составит 99,9% от уровня 2008 года.
Однако доходы бюджета, по словам Кудрина, в 2012 году составят 84,8% от докризисного уровня, в 2013 году - 88,4%, в 2014 году - 91,1%, в 2015-2016 годах они выйдут на докризисный уровень.
При этом Россия сможет выйти на нулевой дефицит бюджета в 2015 году при цене на нефть $100 за баррель, тогда как при цене в $90 за баррель это будет сделать сложно. Алексей Кудрин отметил, что зависимость российской экономики от цен на нефть остается. Он добавил, что бюджет в 2011 году ранее балансировался при цене $115 за баррель. По его словам, сейчас этот показатель был уточнен до $118 за баррель. «Сейчас могу немного уточнить - $118 за баррель», - сказал он.
Министр сообщил, что в следующие три года цена на нефть, при которой будет балансироваться бюджет, будет выше, чем в этом году. Так, в 2012 году этот показатель составит $124,6 за баррель, в 2013 году - $125,2 за баррель, в 2014 году - $125,7 за баррель.
Ранее обнародованные планы по приведению бюджета к нулевому дефициту в 2015 году при цене на нефть в $90 за баррель, по мнению Кудрина, будет сложно выполнить. «Это будет сложно. Перейти к нулевому дефициту при $100 за баррель нетрудно», - сказал он, отметив, что выйти на нулевой дефицит бюджета в 2015 году действительно можно.Дополнительные миллиарды в социалку
Глава правительства также традиционно остановился на социальных расходах бюджета. «Расходы федерального бюджета на поддержку здравоохранения мы предлагаем увеличить, только в 2012 году на эти цели будет направлено 0,5 трлн рублей. Рост почти на 7% по сравнению с текущим годом», - сказал Владимир Путин.
Он добавил, что в 2012 году финансирование всех региональных программ модернизации здравоохранения будет проведено в срок и в полном объеме, несмотря на снижение с 1 января 2012 года ставки страховых взносов во внебюджетные фонды с 34% до 30% и до 20% для малого бизнеса.
Премьер также отметил, что в 2012 году размер средней трудовой пенсии вырастет с 8,5 тыс. до 9,3 тыс. рублей, социальной пенсии - с 5,1 тыс. до 5,7 тыс. рублей. «Всего за будущий год средний размер пенсий будет увеличен почти на 11%. А объем бюджетных трансфертов на цели пенсионного обеспечения в 2012 году составит 2 трлн рублей», - сообщил Путин.
Продолжится и индексация материнского капитала. «Продолжим увеличивать размер материнского капитала, будем его индексировать, сейчас материнский капитал - 365 700 руб., в 2014 году выйдем на 430 тыс. рублей», - сказал глава правительства.
Денежное довольствие для военных и других силовиков будет увеличено в два этапа. «С 2012 года полностью на федеральное финансирование будут переведены органы внутренних дел, и, что особо отмечу, мы начнем переход на новую систему денежного довольствия и пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств», - сказал Владимир Путин.
Он напомнил, что денежное довольствие военнослужащих возрастет в два и более раза, а военные пенсии будут увеличены в полтора раза и более - на эти цели в 2012 году закладывается 561 млрд рублей. «Денежное довольствие будет увеличено в два этапа, сначала для военнослужащих Минобороны и внутренних войск, сотрудников МВД, затем - для сотрудников других силовых ведомств», - сказал Путин.
Что же касается военных пенсионеров, то их пенсии с 2012 года возрастут единовременно, независимо от ведомственной принадлежности.