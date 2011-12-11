В ОСАГО внесут данные о техосмотре

На специализированных форумах автомобилисты уже активно обсуждают запланированные государством новации. «Президент что сказал - отменить или упростить. А что сделали??? Удлинили цепочку! Где, как, что, за сколько проходить теперь ТО? С 1 января будет коллапс!», - возмущается пользователь под ником mazda. «Что бы там ни говорили, но непонятно, как и где будем проходить ТО по-новому. Бланки - это вторично, главное - сама процедура. До сих пор нет информации как и у кого будем проходить ТО, будет ли возможность пройти ТО на том сервисе где обслуживаешь машину», - пишет deniss. «Чувствую, что бумажек прибавится. Значит, будет больше волокиты и больше денег придется чиновникам платить. Почему любое хорошее начинание у нас могут испоганить и максимально забюрократизировать? Это просто ужас какой-то», - недоумевает annet. «Такое ощущение, что новый и все эти поправки, связанные с новой процедурой, созданы для оттого, чтобы стать дополнительной чиновничьей кормушкой. Раньше как-то все понятнее было», - полагает staryi. «Не удивлюсь, если завтра страховщики поднимут тарифы на ОСАГО. И тоже при этом сошлются на изменение процедуры технического осмотра. Может, это все для этого и делалось, чтоб сделать услуги, предоставляемые автомобилистам, еще дороже?»