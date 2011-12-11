В ОСАГО внесут данные о техосмотре

Страховые полисы претерпят изменения из-за нового порядка прохождения ТО
Согласно приказу, опубликованному на сайте Министерства финансов России, форма заявления о заключении договора ОСАГО будет содержать сведения о талоне технического осмотра.
В бланке полиса ОСАГО будет указана серия, номер талона ТО, а также дату прохождения технического осмотра и срок очередного осмотра. Приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
Как ранее сообщал Gudok.ru, Министерство транспорта России в связи с изменениями в процедуре прохождения техосмотра вводит талон ТО нового образца, который будет выдаваться водителям с 1 января 2012 года.
Документ будет представлять собой карточку зеленого цвета формата 105x74 мм. Новый талон получит несколько степеней защиты, в частности, водяной знак, фигурную цветопеременную нить и два вида защитных волокон, одно из которых обладает люминесценцией под воздействием ультрафиолетового излучения.
При этом содержание талона почти не изменится. На карточке будут указаны марка и модель транспортного средства, регистрационный номер, VIN-код, дата прохождения технического осмотра, дата следующего технического осмотра. Дополнительно появится информация об операторе техосмотра: полное и сокращенное наименование организации и номер оператора. Кроме того, появится фамилия технического эксперта, проводившего осмотр и его цифровая подпись. На обновленной версии талона будут указаны дата проведения ТО и срок, до которого необходимо пройти следующий осмотр.
На специализированных форумах автомобилисты уже активно обсуждают запланированные государством новации. «Президент что сказал - отменить или упростить. А что сделали??? Удлинили цепочку! Где, как, что, за сколько проходить теперь ТО? С 1 января будет коллапс!», - возмущается пользователь под ником mazda. «Что бы там ни говорили, но непонятно, как и где будем проходить ТО по-новому. Бланки - это вторично, главное - сама процедура. До сих пор нет информации как и у кого будем проходить ТО, будет ли возможность пройти ТО на том сервисе где обслуживаешь машину», - пишет deniss. «Чувствую, что бумажек прибавится. Значит, будет больше волокиты и больше денег придется чиновникам платить. Почему любое хорошее начинание у нас могут испоганить и максимально забюрократизировать? Это просто ужас какой-то», - недоумевает annet. «Такое ощущение, что новый и все эти поправки, связанные с новой процедурой, созданы для оттого, чтобы стать дополнительной чиновничьей кормушкой. Раньше как-то все понятнее было», - полагает staryi. «Не удивлюсь, если завтра страховщики поднимут тарифы на ОСАГО. И тоже при этом сошлются на изменение процедуры технического осмотра. Может, это все для этого и делалось, чтоб сделать услуги, предоставляемые автомобилистам, еще дороже?»
Новый закон о техосмотре начнет действовать с 1 января 2012 года. С этой даты техосмотр будет проводиться операторами, аккредитованными Российским союзом автостраховщиков. Автомобили, которым нет трёх лет, не будут проходить техосмотр. Машины, возраст которых составляет от трёх до семи лет, должны будут «отмечаться» на станции техобслуживания раз в два года, а автомобили старше семи лет станут проверять ежегодно. Общественный транспорт – такси, автобусы и маршрутки – будет проходить техосмотр каждые полгода, а спецтранспорт (машины полиции и «скорой помощи») и грузовики свыше трёх тонн – раз в год.
Закон освободит от технического осмотра прицепы, имеющие разрешённую максимальную массу до 3,5 тонны. Новшеством также стало отсутствие привязки автовладельцев к конкретному региону. Также сотрудники ГИБДД не будут проверять у водителей наличие талона ТО. Но без талона техосмотра, срок действия которого истекает не менее чем через 6 месяцев, водители не смогут заключить договор ОСАГО.
По словам представителя Минэкономразвития Евгения Ковтуна, средняя стоимость техосмотра не превысит 2 тыс. руб., в то время как раньше официальная процедура обходилась водителю около тысячи рублей, а нелегальное оформление без предоставления автомобиля на теневом рынке стоило 3–5 тыс. руб.
Председатель Движения автомобилистов Виктор Похмелкин считает, что единственным изменением после введения новых правил, которое почувствуют автовладельцы, станет возможность прохождения ТО в любом регионе и увеличение стоимости техосмотра. Качество и ответственность, скорее всего, не вырастут. «Водитель всегда нёс всю полноту ответственности за техническое состояние автомобиля, так и будет продолжаться», – сказал он, отметив, что от новых правил выиграют те, кто платил до этого взятки. «Стоимости взяток примерно соответствует новая цена. А те, кто честно проходил ТО, пострадают, так как для них это станет дороже», – заявил эксперт.
По официальной статистике Министерства экономического развития, сейчас в нашей стране действуют около 3,5 тысяч операторов техосмотра, еще 3,2 тысячи операторов, входящих в Ассоциацию автодилеров, готовы получить аккредитацию. Однако количество операторов вырастет еще примерно на 20% за счет новых операторов, которые получат аккредитацию в РСА.