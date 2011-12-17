"Черная пятница" началась в США с очередей за электроникой

Численность желающих "шопинговать по-черному", по этим же прогнозам, составит 225 миллионов человек против 212 миллионов в прошлом году. Наряду с ожидаемым ростом очередей, растут и ряды тех, кто будет делать свои покупки без толчеи, не отходя от праздничного стола - объем онлайновых заказов ожидается на уровне 705 миллионов долларов против 648 миллионов в прошлую "черную пятницу". Термин "черная пятница" был введен в США водителями в 60-е годы прошлого века, поскольку все главные улицы были просто запружены машинами и пешеходами. Ритейлерам же этот день обещает карманы, набитые "по-черному".